Dynamo international! Neuzugang Hoti bringt nicht nur Mailänder Flair nach Dresden

Neuzugang mit internationaler Erfahrung: Andi Hoti (21). © Lutz Hentschel

"Meine Eltern sind im Krieg 1998 vom Kosovo in die Schweiz gekommen. Mein Vater war eher da, meine Mutter ist nachgekommen. Ich wurde in der Schweiz geboren", sagt Hoti. Um genau zu sein am 2. März 2003 in der Stadt Uster im Kanton Zürich.

Dort hat er auch begonnen, Fußball zu spielen. Er ging mit 16 Jahren zu Inter, "einem der größten Vereine in der Welt", wie er sagt. "Das war eine schöne Zeit. Ich bin im Januar 2020 hingekommen. Das war schwer am Anfang, ich war das erste Mal weg von zu Hause. Aber ich habe mich schnell eingelebt, konnte einiges dort mitnehmen."

Dort entwickelte er sich so toll, dass er zweimal die Sommer-Vorbereitung bei den Profis mitmachen durfte. "Da war ich schon stolz", erzählt er beinahe schüchtern.

Von Mailand ging es 2022 zu Thomas Stamm (41) in die U23 von Freiburg, ein Jahr später in die 2. Liga nach Magdeburg und nun ist er in Dresden.

Inzwischen ist Hoti auch Nationalspieler des Kosovo. "Mein Debüt gegen Litauen war ein stolzer Moment für mich."