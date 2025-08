Dynamo-Noten gegen Fürth: Einmal die 1, einmal die 5! Leistungen gehen weit auseinander

Fürth - Viel schlechter kannst du deine Rückkehr ins Bundesliga-Unterhaus nicht eröffnen. 24 Sekunden dauerte es, dann klingelte es erstmals im Dynamo-Kasten . Ein paar Minuten später und nach der Halbzeitpause erneut. Defensiv war die SGD bei der 2:3 (1:2)-Niederlage bei Greuther Fürth schwach, im Spiel nach vorn nicht so clever wie die Hausherren – die TAG24-Noten.

Alles in Kürze

Tim Schreiber musste gegen Fürth zwar dreimal hinter sich greifen, konnte aber nur wenig dafür. © Daniel Karmann/dpa

Tim Schreiber: An den Gegentoren konnte er überhaupt nichts machen, dafür hätte ein richtig dicker Bock (38.) nach Abstoß fast zum nächsten geführt. Einmal stark gegen Klaus (53.) pariert. TAG24-Note: 3

Konrad Faber: Beide Tore in Halbzeit eins wurden über seine Abwehrseite vorbereitet. Das lag nicht unbedingt an ihm. Beim dritten ließ er sich aber wie seine beiden Innenverteidiger-Kollegen stümperhaft austanzen. In Durchgang zwei ein paar gute Flanken. Note: 4

Claudio Kammerknecht: Beim 0:2 verhinderte er die Flanke nicht, beim 1:3 war er einer von drei Spielern, die kein Zweitliga-taugliches Zweikampfverhalten an den Tag legten. Offensiv konsequenter, auch nach seinem 2:3 (74.) noch mit einer guten Chance (78.). Note: 4

Lars Bünning (bis 89.): Folgenschwere Fehleinschätzung beim 0:1 durch Futkeu (1.). Während sich Bünning in Richtung kurzer Pfosten orientierte, ging der Torschütze in seinem Rücken in Richtung langer. Beim dritten Gegentor auch mit einer sehr großen Aktie. Note: 5

Alexander Rossipal: Warum er beim zweiten Fürther Treffer (9.) gegen Klaus nicht ins Kopfballduell ging, bleibt sein Geheimnis. Freistöße, Eckbälle und Flanken zudem eher der Sorte mangelhaft. Eine gute Defensiv-Aktion (61.). Note: 4

Vinko Sapina: Hohe Passqualität, löste sich aus fast allen Situationen, aber eben nicht im gefährlichen Drittel. Trotzdem hat der Ersatz vom Ersatzkapitän gezeigt, dass er auch in Liga zwei ein wichtiger Baustein ist. Note: 2