Dynamo-Keeper Broll appelliert ans Team: "Trainer ist nicht schuld"

Dresden - Coach Markus Anfang (49) darf bis zum Saisonende weitermachen, er leitete auch am Dienstag wieder Dynamo Dresdens Training in der Akademie. Nur sehen konnte man das nicht, denn die SGD trainiert die komplette Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Gegen Saarbrücken klingelte es gleich dreimal im Tor von Kevin Broll (28, r.). Die Tore - wie hier das 0:2 - fallen in der Regel zu leicht. © DPA/Robert Michael

Begründet wurde das mit Sicherheitsvorkehrungen aufgrund des Drohbriefs gegen Stefan Kutschke (35) und seine Familie. Nach dem schwachen Auftritt gegen Saarbrücken kann Anfang so aber auch in Ruhe seine Mannschaft wieder aufbauen.



Notwendig ist es allemal. "Wir verteilen einfach zu viele Geschenke. Das dritte Tor war sinnbildlich für das, was wir aktuell in der Defensive machen: Dem Ball hinterhergucken. So kannst du auch defensiv nicht standhalten", beschwerte sich Kevin Broll (28) nach dem 1:3.

"Keine Ahnung, was passieren muss. Ich versuche, mein Tor sauber zu halten, so gut es geht. Gefühlt ist aber jeder Schuss ein Tor. Das geht mir unglaublich auf den Sack. Was willst du da sagen? Ich weiß nicht, was passieren muss."

Dynamos Keeper hatte beim Aufstieg vor drei Jahren eine ähnliche Phase erlebt, wenn auch nicht komplett vergleichbar. Damals wurde Trainer Markus Kauczinski (54) sechs Spieltage vor Schluss und nach dem Absturz auf Tabellenplatz vier entlassen. Alexander Schmidt (55) übernahm und führte Schwarz-Gelb in die 2. Bundesliga.

"Damals haben wir Aktionismus betrieben, der hat funktioniert. Hier ist es nicht so, dass irgendwer schuld ist. Das sind die Spieler, die es aktuell nicht auf den Platz bringen oder in Erfolge ummünzen können. Ich will das niemandem absprechen, dass er nicht will oder es nicht versucht", erwiderte Broll.