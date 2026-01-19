Dynamo-Keeper genervt: "Die Unruhe bringt ihr rein, nicht ich"

Dresden - "Ihr macht doch die Schlagzeilen, nicht wir", reagierte Tim Schreiber ein wenig genervt, angesprochen auf die neue Konkurrenz im Dynamo -Tor. Zurecht, denn nach der ersten weißen Weste im 18. Zweitliga-Spiel für Schwarz-Gelb hat er gerade alle Argumente auf seiner Seite.

Hat er den vorbeigeschaut? In der 7. Minute strich ein Kopfball knapp am Tor von Tim Schreiber vorbei. © Lutz Hentschel

"Für mich war das schon die ganze Zeit klar", sagte der Keeper, als es darum ging, wann er erfahren hat, am Samstag gegen Greuther Fürth auch im Tor zu stehen. "Mir ist es relativ egal, wie der Trainer entscheidet. Ich bereite mich auf das Spiel so vor, dass ich spiele. Die Unruhe bringt ihr rein, nicht ich. Und alles andere ist mir egal. Intern ist alles geklärt."

Wie schon zu Beginn der Hinrunde hat Schreiber aktuell die Nase vorn. Damals hatte er sich das mit starken Leistungen im Aufstiegsjahr verdient. Zuletzt profitierte er von der Verletzung von Lennart Grill und dem Trainingsrückstand von Neuzugang Elias Bethke.

"Wenn jemand sein erstes Mannschaftstraining am Dienstagnachmittag nach fünf Monaten Pause absolviert, dann ist es mehr als nachvollziehbar, dass er noch nicht gespielt hat", erklärte Stamm über den lange verletzten Neuzugang.

"Der Konkurrenzkampf soll wie in der Hinrunde sein: Wenn alle drei sich so pushen und auf ein Level bringen, dass wir nie schlechte Entscheidungen treffen und immer Jungs im Tor haben, die uns helfen. Das können alle drei, auch Daniel Mesenhöler!"