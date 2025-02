Dynamo-Keeper Schreiber mit Abwehr-Lob und Selbstkritik

Für Schreiber bedeutet das, sich immer wieder auf neue Vorderleute einzustellen: "Ich passe mich an, kenne die Jungs und die kennen mich. Mir ist völlig egal, wer da vor mir spielt. Am Ende müssen sie bereit sein, das ist Profi-Fußball", macht er klar.

Doch er verspricht: "Ich werde mir die Dinge anschauen, die ich auch vielleicht noch besser machen kann." Schreiber gehörten allerdings nur wenige Prozente am Gegentor, hauptverantwortlich war die Abstimmung zwischen der neu formierten Viererkette - zum zehnten Mal in 16 Spielen.

Nach dem Schlusspfiff wurde lange mit den Fans gefeiert. © Lutz Hentschel

Im Heimspiel gegen Köln und in zu großen Teilen in Cottbus fehlte der Hintermannschaft die Sicherheit. Jetzt zuletzt gegen Aue sah das schon deutlich besser aus. Gegen den Vorletzten VfB Stuttgart II. am Samstag klappt es vielleicht wieder annähernd perfekt.

Im Hinspiel (2:0) war es nach zuvor fünf Gegentoren in drei Spielen wohl eine der besten Defensivleistungen der Saison. Und zur Not gibt es ja immer noch diesen Schreiber - wie gegen Aue, als er Ende der zweiten Halbzeit wieder zwei-, dreimal stark parierte.

"Manchmal geht so ein Ding eben mal rein. Aber so ein Spiel geht über 90 Minuten weiter. Dann muss man trotzdem noch der wichtige Rückhalt sein. Wenn ein Ding durchkommt, versuche ich, da zu sein. Wenn mal einer reinrutscht, dann ist das so. Fußball ist ein Fehlersport, Fehler passieren und sind am Ende ganz normal."