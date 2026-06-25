25.06.2026 19:14 Dynamo legt bei 43,1 Grad wieder los! Trainer Stamm verspricht intensive Vorbereitung

18 Feldspieler und fünf Torhüter von Dynamo Dresden nahmen am Donnerstag in Weinböhla das Training wieder auf.

Von Thomas Nahrendorf

Weinböhla - Eis essen, baden gehen, sich in kühlen Gewölben aufhalten. All das hätte man am Donnerstag machen können. Aber nein, Dynamo lud zum Trainingsauftakt. 23 Profis ließen sich um 15 Uhr auf dem Rasen der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte in Weinböhla zu Brathähnchen grillen. 43,1 Grad zeigte das Thermometer auf dem Grün. Brutal! Noch viel wahnwitziger: 1350 Fans verfolgten das Geschehen.

18 Feldspieler und fünf Torhüter nahmen am Donnerstag in Weinböhla das Training wieder auf. Die Saison 2026/2027 läuft! © Lutz Hentschel Minuten bevor die Dynamos den Rasen betraten, ging die Sprenkleranlage an und traf die dort stehenden Personen am Rand. Was für eine Wohltat! Genauso cool war es, als das kalte Wasser aus dem Plastebecher die Kehler runterlief. Herrlich. Die Spieler machten auch immer wieder Pause, tranken, schütteten sich das Wasser über den Kopf oder legten sich mit eiskaltem Wasser getränkte Handtücher um den Hals. Gesund kann das nicht sein. Und das war für die kommenden Tage noch nicht das Ende der Fahnenstange. Am Samstag kann es an die 40 Grad rangehen. Dynamo Dresden Dynamo-Torhüter Daniel Mesenhöler bleibt bei der SGD, was das für die anderen Keeper bedeutet Wie geht Trainer Thomas Stamm (43) damit um? Abstriche am Pensum will er nicht machen: "Ich bin eher ein Freund davon, immer mal wieder auch in die Temperatur reinzugehen, viel zu trinken, drumherum einfach alles so zu organisieren, dass die Jungs gut trainieren können."

Dynamo-Trainer Thomas Stamm über das Hitze-Training

Bei der Hitze war Trinken das Wichtigste. Hier nahm Neuzugang Brooklyn Ezeh (25) einen Schluck aus der Flasche. © Lutz Hentschel Quälen will er seine Jungs aber auch nicht, von der Uhrzeit will er ihnen entgegenkommen. "Wenn es Richtung 40 geht, dann ist natürlich schon so, dass wir uns dann auch mal überlegen, vielleicht nur eine Einheit zu machen, vielleicht auch mal einen Tick früher. Gerade vormittags ist es, glaube ich, noch mal deutlich angenehmer", überlegt er schon, ob er die eine geplante Einheit am Samstag in die Morgenstunden schiebt. "Aber das Wetter gehört dazu. Es kann ja sein, dass am ersten August-Wochenende ähnliche Temperaturen herrschen. Von daher: annehmen. Die Jungs nehmen es an. Ich glaube, es ist gut, wenn der Körper sich eher ein Stück weit auch an die Hitze gewöhnt hat", so der Schweizer. Dynamo Dresden Dynamo Dresden: Wie Sterner und Raschl nächste Saison helfen können Seine Männer können aber aufatmen. Eine Vorbereitung mit stupiden Läufen wird es nicht werden, auch weil die Profis ihre Trainingspläne im Urlaub artig eingehalten haben.

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Kaan Inanoglu (20) trank nicht nur, er schüttete sich das Wasser zur Abkühlung auch über den Kopf. © Lutz Hentschel

Die Autogramme der Neuen waren besonders begehrt. Hier zückte Nicolai Rapp (29) den Stifft. © Lutz Hentschel

Gut erholt und bestens gelaunt: Trainer Thomas Stamm (43) legte gleich richtig los. © Lutz Hentschel