Dynamo-Torhüter Daniel Mesenhöler bleibt bei der SGD, was das für die anderen Keeper bedeutet

Dresden - Was sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet hat , ist nun offiziell: Torhüter Daniel Mesenhöler (30) bleibt bei Dynamo Dresden . Das teilte der Verein wenige Stunden vor dem offiziellen Trainingsauftakt mit. Damit hat die SGD nun insgesamt vier Keeper im Aufgebot.

Daniel Mesenhöler (30, r.) bei seiner Vertragsunterschrift mit Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39, l.). © SG Dynamo Dresden

Klar ist, dass bis Saisonstart einer von ihnen den Verein noch verlassen soll - Mesenhöler wird es nicht sein, mit ihm wird als Nummer drei geplant!

"Mese hat sich in den zurückliegenden Jahren stets hochprofessionell verhalten und auch mit weniger Spielzeit jederzeit den Konkurrenzkampf in unserem Torhüter-Team auf sehr hohem Niveau gehalten", sagt Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) und fügt an:

"Darüber hinaus konnte man in der zurückliegenden Spielzeit sehen, dass er in der Lage ist, seine Leistung sofort abzurufen, wenn die Mannschaft ihn braucht. Wir freuen uns, dass wir auch in der neuen Saison mit ihm zusammenarbeiten."

Daniel Mesenhöler kam im Januar 2024 zur SGD und absolvierte seitdem sechs Pflichtspiele für den Klub. In der abgelaufenen Saison musste er ins Tor, als alle anderen Keeper ausfielen und machte seine Sache im Heimspiel gegen den VfL Bochum am 18. April hervorragend. Zuvor war er lediglich einmal in der 3. Liga und ansonsten im Sachsenpokal zum Einsatz gekommen.

"Wir haben in den zurückliegenden Jahren viele schöne Erinnerungen geschaffen. Das respektvolle Miteinander sowie die Wertschätzung haben mir immer ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Ich möchte auch zukünftig jeden Tag meine bestmögliche Leistung bringen, damit wir gemeinsam erfolgreich sind", sagt der Keeper selbst.