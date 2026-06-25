Transfer-Offensive geht weiter! Dynamo tütet nächsten Neuzugang ein, doch er ist vorerst nicht ganz dabei

Dresden - Ganz kurz vor dem offiziellen Trainingsauftakt hat Dynamo Dresden seine Transferoffensive ausgeweitete: Mit Kenneth Schmidt (24) präsentierte die SGD den sage und schreibe neunten Neuzugang des Sommers.

Kennen sich bereits bestens: Kenneth Schmidt (24, l.) absolvierte unter Dynamo-Trainer Thomas Stamm zahlreiche Spiele beim SC Freiburg II. © IMAGO/Köhn

Der Innenverteidiger wechselt ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf an die Elbe.

Allerdings wird er vorerst nicht im Mannschaftstraining dabei sein, weil er sich nach einem im Februar zugezogenen Kreuzbandriss noch in der Reha befindet.

Mit Schmidt kommt ein gebürtiger Freiburger nach Dresden, der in der zweiten Mannschaft des SC bereits unter Trainer Thomas Stamm (43) spielte.

Schmidt ist nach Brooklyn Ezeh, Simon Straudi, Nicolai Rapp, Ahmet Muhamedbegovic, Tobias Raschl, Kaan Inanoglu, Robert Wagner und Jonas Sterner der neunte Neuzugang der SGD.

"Kenneth bringt sehr gute Geschwindigkeit und einen technisch versierten Spielaufbau mit. Nicht umsonst kam er in Freiburg bereits zu ersten Einsätzen in der Bundesliga. Nach der Knieverletzung werden wir die Geduld haben und ihn zunächst auf dem finalen Weg seiner Reha begleiten, um ihn dann Stück für Stück an unser Mannschaftstraining heranführen", erklärt Sportgeschäftsführer Sören Gonther und fügt an:

"Wir wollten ihn bewusst bereits vom Beginn der Vorbereitung mit im Kreis der Mannschaft haben, damit er von Beginn an ein Teil der Gruppe ist."