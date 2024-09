Dynamo-Liveticker gegen 1860 München: Folgt heute der nächste SGD-Sieg?

Dresden - Endlich wieder Alltag! Nach den Länderspielen ist Dynamo Dresden am heutigen Samstagnachmittag (Anstoß: 14 Uhr) in der 3. Liga bei 1860 München gefordert.

Zwei Wochen ist das letzte Pflichtspiel der GSD schon wieder her. Gegen die U23 des VfB Stuttgart holte Dynamo einen sicheren 2:0 (1:0) -Heimsieg.

Nicolas Winter (32) wird das heutige Traditionsduell zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden leiten.

Der 32-Jährige aus dem rheinland-pfälzischen Hagenbach pfeift seit 2016 in der dritten Liga, kommt bisher auf 70 Einsätze. Drei Jahre nach seinem Drittliga-Debüt folgte der Sprung in die Zweitklassigkeit, wo er bisher insgesamt 48 Partien bestritt.

Ihm assistieren Patrick Kessel (34, Norheim) sowie Roman Potemkin (34, Friesen). Vierter Offizieller ist Jonas Krzyzanowski (22, Neuburg).



Winter, beruflich als Sportmanager tätig, hatte bereits fünf Spiel mit Dynamo-Beteiligung - zuletzt vor rund einem Jahr. Am 17. Spieltag waren die Dresdner in Verl zu Gast, hatten das Auswärtsspiel am Ende mit 0:1 (0:1) verloren.