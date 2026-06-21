Dynamo macht's offiziell: Zukunft von Jakob Lemmer endlich geklärt!

Dresden - Es hat lange gedauert, doch nun ist die Entscheidung gefallen: Jakob Lemmer (26) bleibt Dynamo erhalten. Wie die Schwarz-Gelben am Sonntag offiziell verkündeten, verlängerte der 26-Jährige seinen zum 30. Juni endenden Vertrag in Dresden .

Poker zu Ende! Jakob Lemmer (26) läuft auch künftig für Dynamo Dresden auf. © Lutz Hentschel

Angaben zur Laufzeit wurden jedoch nicht veröffentlicht. Damit hat die monatelange Hängepartie um seine Zukunft endlich ein Ende gefunden.

"Ich wollte meine Entscheidung bewusst nicht voreilig treffen. Die Konzentration lag im Saisonfinale komplett auf dem Ziel Klassenerhalt. Der Verein, die Stadt und die Menschen hier sind mir in den zurückliegenden Jahren sehr ans Herz gewachsen", erklärt Jakob Lemmer, warum die Verlängerung eine Weile gedauert hat.

Schon seit April lag nämlich ein neues Arbeitspapier unterschriftsreif auf dem Tisch, doch der Rechtsaußen zögerte, nahm sich jede Menge Zeit für seine Entscheidung.

"Gemeinsam haben wir unvergessliche, aber auch schwierige Phasen durchlebt. Hier konnte ich jetzt das erste Mal in meiner Karriere 2. Bundesliga spielen und habe große Lust, dass noch viele schöne Momente dazukommen. Deshalb freue ich mich, dass wir auch in der neuen Saison gemeinsam angreifen", begründet er, warum er der SGD die Treue hält.

Zuvor hatte er immer wieder betont, dass er gern weiter im deutschen Unterhaus spielen würde.