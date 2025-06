Trotz OP! Hauptmann im Dynamo-Camp dabei - auch beim Saisonstart?

Dresden - Zum Auftakt-Brunch der Mannschaft vor dem Trainingsstart am Sonntag war Niklas Hauptmann (28) noch dabei, aß mit seinen Mannschaftskameraden, danach fuhr er wieder nach Hause. "Ich habe ihm nahe gelegt, nicht bei 33 Grad beim Training zuzuschauen", sagt Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42) über seinen Vizekapitän.

Niklas Hauptmann (28) biss sich in manchen Spielen trotz Schmerzen durch. © Lutz Hentschel

Ruhe und Pflege ist wichtig für die Regeneration. Große Hitze strengt der Körper nur unnötig an. Woran Hauptmann, der am Freitag 29 Jahre jung wird, in der Sommerpause operiert wurde, das verriet auch der Trainer nicht - die "Bild" schrieb von einem Eingriff im Bauch- und Hüftbereich.

"Wichtig ist, dass die OP gemacht wurde, ihm geht es gut. Wichtig ist, dass wir uns gemeinsam dazu entschieden haben, das machen zu lassen. Alle, die jetzt fragen, hätte man das nicht eher machen können? Nein, das war genau der richtige Zeitpunkt", nimmt der Trainer allen Kritikern den Wind aus den Segeln.

Er ergänzt: "Ins Detail werden wir nicht gehen. Ich bin guten Mutes, dass wir ihn zum richtigen Zeitpunkt wieder sehen werden."