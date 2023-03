Dynamo-Noten gegen Bayreuth: Zig Chancen versiebt, ungewohnt viele Fehler

Jakob Lewald : Sein Stellungsfehler an der Mittellinie begünstigte das 0:1. Wirkte nicht so souverän wie zuletzt, agierte mitunter zu fahrig und unentschlossen - Note: 4.

Max Kulke (bis 78.): Dynamos Eier legende Wollmilchsau durfte diesmal auf der rechten Seite der Viererkette ran. Machte in Durchgang eins ein auffälliges Spiel mit guten Flanken und Pässen. In der zweiten Hälfte allerdings viel zu schludrig. Sein Fehlpass leitete das 0:2 ein - Note: 4.

Ahmet Arslan (vorn) traf spät zum Anschlusstreffer, vergab aber auch einige gute Möglichkeiten. © Lutz Hentschel

Ahmet Arslan: Hat drei Großchancen (21./24./76.) ausgelassen, das kennt man vom ihm nicht. Traf dann doch noch (87.). Nicht der gewohnte Lenker und Denker, auch mit dem einen oder anderen Fehlpass zu viel - Note: 3.

Paul Will: Bis zu seinem Eigentor (37.) war er gut im Spiel. Doch der unglückliche Treffer zog ihm komplett den Stecker. Kämpfte zwar vorbildlich, hatte aber ungewohnte Fehler im Passspiel dabei - Note: 4.

Claudio Kammerknecht: Der beste Dresdner an diesem Tag! Kniete sich voll rein, räumte ab, was ging. Rückte später in die Innenverteidigung, auch da souverän. Nur an die Standards kam er dieses Mal nicht heran - Note: 2.

Jakob Lemmer (bis 59.): Blasser Auftritt. Kam kaum an seinem Gegenspieler vorbei, blieb auch ohne jeder Torgefahr. Aber das muss man dem Jungen auch einmal zugestehen - Note: 4.

Stefan Kutschke: Ein Kopfball (2.) und viel Kampf. Ackerte, rannte, versuchte Lücken zu reißen, stand aber immer wieder auf verlorenem Posten. Wird ihn aber nicht umwerfen - Note: 4.

Christian Conteh (bis 67.): Kam in der ersten Hälfte permanent an seinem Gegenspieler Nico Moos vorbei, dem wurde fast schon schwindlig von all den Finten und Tricks. Was aber in der Endkonsequenz herauskam, ist deutlich zu wenig. Hatte drei Treffer auf dem Fuß - Note: 3.

Panagiotis Vlachodimos (ab 59.): Kam direkt nach dem 0:2, sorgte für frischen Schwung, war durch seine Schnelligkeit kaum zu stellen. Er traf aber bei seinen Dribblings ab und an die falsche Entscheidung - Note: 3.

Jonas Oehmichen (ab 67.): -

Akaki Gogia (ab 67.): -

Manuel Schäffler (ab 87.):