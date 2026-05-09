09.05.2026 15:34 Dynamo-Noten gegen Braunschweig: Der Beste stand im gegnerischen Tor

Dynamo Dresden hat sich bei der 1:2-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig zu spät gewehrt und ist dann an Ron-Thorben Hoffmann verzweifelt. Die TAG24-Noten.

Von Thomas Nahrendorf

Braunschweig - Die 1:2-Niederlage ist auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen: Die Eintracht wollte es einfach mehr. Braunschweig kratzte, biss, hatte Schaum vorm Mund. Dynamo wollte schön spielen, wehrte sich viel zu spät, erst nach dem 0:2. Der verschossene Elfer von Stefan Kutschke passte ins Bild. So muss der Klassenerhalt weiter warten - vielleicht nur bis zum Sonntag auf dem Sofa. Die TAG24-Noten.

Beim 0:1 konnten die SGD-Spieler nur noch hinterherschauen. © Andreas Gora/dpa Tim Schreiber: Erledigte in einem hektischen Spiel alles mit Ruhe und Gelassenheit. Bei den Gegentreffern war er machtlos - TAG24-Note: 3 Jonas Sterner: Agil auf seiner Seite, suchte immer wieder den Vorwärtsgang. Machte ein gutes Spiel, nur seine Flanken kamen nicht - Note: 3 Lukas Boeder: Rutschte für den erkrankten Friedrich Müller in die Startelf. Köpfte vorm 0:1 (20.) Flick den Ball genau vor die Füße, der traf mit dem ersten Braunschweiger Torschuss. Stand sonst ganz solide - Note: 4 Dynamo Dresden Lemmer lässt sich nicht locken: Erst Klassenerhalt, dann Verlängerung bei Dynamo? Thomas Keller (bis 45.): Musste einen harten (ungeahndeten) Ellbogencheck (37.) gegen den Kopf einstecken. Bis zur Pause ging es weiter, danach nicht mehr. Sah nach Gehirnerschütterung aus - Note: 3 Alexander Rossipal: Solide Partie auf seiner linken Seite, war oft Sieger gegen Fabio Kaufmann. Im Spiel nach vorn aber oft zu zaghaft - Note: 4 Kofi Amoako (bis 58.): Konnte nicht jede Lücke schließen, wirkte anfangs übernervös. Biss sich dann rein, war trotzdem nicht sein bestes Spiel - Note: 4

Stefan Kutschke verschießt Elfmeter, Vincent Vermeij verzweifelt an Ron-Thorben Hoffmann