Lemmer lässt sich nicht locken: Erst Klassenerhalt, dann Verlängerung bei Dynamo?

Dresden - Den Versuch war es wert. Wie sieht es denn nun aus mit der Vertragsverlängerung? Ja oder nein? Geht er oder bleibt er? "Es gibt aktuell nichts wirklich Neues in Sachen Vertrag oder Zukunftsplanung. Der Fokus liegt ganz klar darauf, jetzt erst mal den Klassenerhalt zu schaffen – alles Weitere wird danach entschieden", sagt Jakob Lemmer (26) vor dem Spiel in Braunschweig.

Für Jakob Lemmer (26) gilt: ein Schritt nach dem anderen. © Lutz Hentschel

Also nichts Genaues weiß man nicht. Zumindest solange der Klassenerhalt nicht zu 100 Prozent in Sack und Tüten ist. Danach kann der 26-Jährige vielleicht mehr sagen.

"Die beste Möglichkeit wäre, es so schnell wie möglich klarzumachen. Am liebsten schon am Samstag in Braunschweig, weil wir es da selbst in der Hand haben. Mit einem Sieg könnten wir direkt den Klassenerhalt feiern. Das wäre natürlich optimal, anstatt es auf das letzte Spiel zu verschieben", sagt er. Das wäre auf alle Fälle für die Herzen der Dynamo-Fans besser.

Jetzt ist die Situation zum ersten Mal richtig greifbar. Dynamo kann das schaffen, woran zu Weihnachten noch keiner zu denken gewagt hat. Klassenerhalt!

Ein Punkt, und alle sind glücklich. Das macht die Ausgangslage besonders – fast wie ein Pokalspiel. Du gehst in die Partie und weißt: Wenn du dein Ziel erreichst, ist es geschafft. Deshalb braucht es vom Trainer eher keine zusätzliche Motivation, weil die Situation für sich selbst spricht.

"Ein Selbstläufer wird es trotzdem nicht. Es wird ein schwieriges Spiel, aber wir können mit breiter Brust auftreten und versuchen, den entscheidenden Sieg zu holen", so Lemmer.