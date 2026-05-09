Verschossener Elfmeter und Alu-Pech! Dynamo verpasst sicheren Klassenerhalt in Braunschweig
Braunschweig - Die Chance war da, doch Dynamo Dresden hat den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst! Gegen Eintracht Braunschweig hätte der SGD ein einziger Punkt gereicht, stattdessen gab es bei den Löwen eine 1:2 (0:1)-Niederlage.
Mit großen Ambitionen startete die SGD in das vorgezogene Finale, doch Braunschweig war das effizientere von beiden Teams. Nach 21 Minuten nutzte Florian Flick die erste Chance der Hausherren zur Führung, kurz nach der Pause legte Faride Alidou (50. Minute) nach.
Ansonsten war fast nur Schwarz-Gelb offensiv aktiv, doch der brillant aufgelegte Ron-Thorben Hoffmann hielt seinen Kasten sogar beim Foulelfmeter von Stefan Kutschke (67.) sauber. Der möglicherweise letzte Zweitligatreffer des scheidenden Kapitäns (86.) kam zu spät, auch weil Hoffmann und die Latte in der Nachspielzeit zwei weitere Tore der SGD verhinderten.
Somit steht Dynamo weiter bei 38 Punkten und rutscht auf Platz 13 ab, kann allerdings durch Patzer der Konkurrenz am Sonntag auf dem Sofa den Klassenerhalt feiern.
Endstand:
Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden 2:1 (1:0)
Tore: 1:0 Flick (20. Minute), 2:0 Alidou (50. Minute), 2:1 Kutschke (86. Minute)
Besondere Vorkommnisse: Hoffmann hält Foulelfmeter von Kutschke (67. Minute)
In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.
15.45 Uhr: Niederlage schmerzt Niklas Hauptmann
Für Niklas Hauptmann war es kurz nach dem Abpfiff schwer, die Enttäuschung in Worte zu fassen.
"Natürlich tut es jetzt nach Abpfiff weh, wir hatten uns vorgenommen, das heute zuzumachen", sagte der Vizekapitän. Nun müsse man es eben nächste Woche noch einmal angehen.
"Man muss ehrlich ehrlich sagen, wir waren zu unsauber, in der ersten Halbzeit mit Ball im letzten Drittel. An sich hatten wir Kontrolle, aber das bringt dir ja nichts, wenn du hinten dir einen fängst und nach vorne nicht sauber genug, nicht konsequent genug bist", kritisierte der Mittelfeldmotor.
Besonders das 0:2 "ist zu einfach. So einfach kriegen wir selbst die Tore nicht hingelegt. Das hat uns über die Rückrunde ausgezeichnet, dass wir da stabil waren. Die zwei Gegentore waren zu viel, wir haben hinten raus alles versucht. Mit ein bisschen Glück gehst du mit einem Punkt nach Hause."
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15.32 Uhr: Thomas Stamm bemängelt Effizienz seines Teams
Thomas Stamm sah vor allem in der Offensive ein "ganz vernünftiges Spiel von uns".
"Wenn man dann sieht, wie die Gegentore fallen, waren wir nicht so griffig, wie wir es schon waren, aber wir hatten genügend Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden, gerade hintenraus. Da muss man sagen, aus ganz wenig hat Braunschweig heute viel gemacht, ein sehr starker Torhüter auf Braunschweiger Seite, der viel rausholt, dann ist es ein Stück weit Effizienz, was uns heute gefehlt hat", erklärte der Dynamo-Coach.
Allein an Ron-Thorben Hoffmann wollte er die Niederlage aber nicht ausmachen: "Es gibt ja nochmal zehn Spieler vorne dran, die auch dazugehören, er allein gewinnt hier kein Spiel. Ich habe ja schon gesagt, er hat ein gutes Spiel gemacht, ist in guten Momenten dagewesen, wir aber auch. Wenn wir die Effizienz gehabt hätten, nehmen wir mindestens einen Punkt mit."
15.25 Uhr: Ron-Thorben Hoffmann mit dem fast perfekten Spiel
Die beiden Braunschweiger Matchwinner Florian Flick und Ron-Thorben Hoffmann haben ihrer Freude am Sky-Mikrofon freien Lauf gelassen.
"Ein sehr, sehr intensives Spiel über 90 Minuten", stellte der Torschütze zum 1:0 fest: "Dynamo hat gerade am Ende nochmal enorm gedrückt, aber wir habens überstanden, alles reingeworfen. Wir waren vorne eiskalt, hätten das eine oder andere besser ausspielen können, dann hätten wir mehr Ruhe gehabt, aber am Ende zählen nur die drei Punkte."
Seinen Keeper lobte er in den höchsten Tönen: "Unglaublich, wie er uns da heute lange die Null gehalten hat. Leider nicht über 90 Minuten, aber unfassbar."
Hoffmann selbst sprach von einer reifen Leistung der ganzen Mannschaft. "Für mich persönlich natürlich ein perfektes Spiel. Nein, perfekt wäre es gewesen, wenns zu null gewesen wäre, aber ich bin heute sehr glücklich, gehe sehr glücklich nach Hause. Ich bin einfach stolz, dass wir's als Mannschaft gezogen haben."
Dynamo Dresden verliert bei Eintracht Braunschweig
Abpfiff: Das Spiel ist vorbei, Dynamo Dresden unterliegt Eintracht Braunschweig mit 1:2!
90.+7: Raedinger probiert es einfach mal aus der Ferne, weil Schreiber weit nach vorne gekommen ist. Sein Schuss trudelt aber am Tor vorbei.
90.+6: Die Latte verhindert den Dresdner Ausgleich! Wieder eine präzise Hereingabe von Faber, dieses Mal für Menzel. Der Dresdner Youngster köpft auf den Kasten, trifft aber nur den Querbalken!
90.+4: Die dicke Mehrfachchance für Dynamo wird nicht belohnt! Erst blockt Marie einen strammen Schuss von Wagner, doch die SGD bleibt im Ballbesitz. Irgendwie schaffen die Gäste eine Überzahl im Strafraum, sodass Bobzien sich eine Hereingabe von Faber sogar noch zurechtlegen kann, doch bei seinem Abschluss ist wieder Hoffmann zur Stelle! Unfassbar, was der Keeper hier alles rettet.
90.+3: Endlich erbarmt sich Kornetka und wechselt den krampfgeplagten Stürmer aus. Für Yardimci kommt Raedinger ins Spiel.
90.+2: Yardimci ist trotz seiner Krämpfe überall, klärt im eigenen Strafraum eine Hereingabe von Rossipal.
90.+1: Jetzt wird sie angezeigt, sieben Minuten bekommt Dynamo noch!
90. Minute: Die Nachspielzeit läuft, wie lange sie gehen wird, wissen wir aber noch nicht. Bekommt die SGD noch genug Zeit für den Ausgleich und damit den sicheren Klassenerhalt?
89. Minute: Dynamo wirft jetzt alles nach vorne. Robert Wagner probiert es aus der zweiten Reihe, haut allerdings ordentlich drüber.
Dynamo Dresden trifft zum Anschluss gegen Eintracht Braunschweig
86. Minute: Eine scharf hereingebrachte Ecke von Rossipal beschert der SGD den Abschluss! Stefan Kutschke hält den Kopf hin, Hoffmann kann den Ball nur über die Finger rutschen lassen. Es steht 1:2, die Hoffnungen von Dynamo leben wieder!
83. Minute: Direkt danach ist der Keeper wieder parat, um einen langen Ball von Wagner abzufangen.
82. Minute: Nächste gute Chance für die Gäste, aber Hoffmann ist heute überall zur Stelle. Menzel hat von links das Auge für den freistehenden Lemmer auf rechts, der fackelt nicht lange und zieht dann ab. Aber Hoffmann hat schon wieder die Fäuste dran.
80. Minute: Yardimci liegt erst von Krämpfen geplagt auf den Boden und muss vom Platz, dann steht der Stürmer plötzlich doch wieder auf dem Rasen, er scheint sich durchzubeißen.
78. Minute: Letzter Wechsel jetzt bei der SGD. Tony Menzel kommt für Niklas Hauptmann, damit sind alle Möglichkeiten von Thomas Stamm ausgeschöpft.
75. Minute: Wieder die SGD im Vorwärtsgang. Rossipal schiebt wunderbar ins Zentrum, aber sowohl Vermeij als auch Boeder verpassen.
73. Minute: Trotz der Rückschläge hat Schwarz-Gelb noch nicht aufgegeben. Das neue Duo auf rechts, Faber und Lemmer, marschiert nach vorn, letzterer flankt zu Vermeij. Der bekommt aber nicht genügend Druck hinter den Ball, die Bogenlampe pflückt Hoffmann runter.
70. Minute: Durchschnaufen, jetzt wechseln beide Teams erst einmal durch. Braunschweig tauscht gleich dreifach, für Frenkert, Alidou und den gelb-rot-gefährdeten Kaufmann kommen Hoti, Mijatovic und Ranos. Bei der SGD betreten Konrad Faber und Jakob Lemmer den Platz, dafür weichen Jonas Sterner und Jason Ceka.
Ron-Thorben Hoffmann hält Elfmeter von Stefan Kutschke
67. Minute: Kutschke schnappt sich das Leder und marschiert zum Elfmeterpunkt. Doch Hoffmann ahnt, wohin der scheidende Dynamo-Kapitän schießen will, ist beim nicht allzu platzierten Schuss zur Stelle und pariert! Wahnsinn.
66. Minute: Es dauert lange, doch dann entscheidet Dingert: Es gibt Elfmeter für Dynamo! Auf den TV-Bildern ist zu sehen, wie Kaufmann Vermeij mit dem Ellbogen am Kiefer erwischt.
64. Minute: Während Sterner noch eine Gelbe Karte sieht, ist das Spiel wegen der Behandlung von Vermeij unterbrochen. Der Dresdner deutet an, einen Ellbogen ins Gesicht bekommen zu haben, im Hintergrund läuft ein Check.
63. Minute: Wieder eilen die Dresdner Mediziner auf den Platz, denn Vincent Vermeij hat sich bei einem Luftduell im Strafraum wehgetan und hält sich auf dem Boden liegend die Wange.
62. Minute: Fabio Kaufmann wird noch nachträglich für ein Foul an Bobzien verwarnt, bei dem Dingert zunächst Vorteil laufen ließ.
60. Minute: Hauptmann und Ceka wollen den Doppelpass in der Braunschweiger Hälfte spielen, verlieren aber den Ball. Der Konter der Hausherren läuft, Kaufmann bleibt aber an Rossipal hängen.
58. Minute: Thomas Stamm bringt jetzt mehr offensive Wucht auf den Platz, bringt Stefan Kutschke für Kofi Amoako. Ein klares Signal für die Dynamo-Marschrichtung in der letzten halben Stunde. Auch Braunschweig wechselt, für den gelb-belasteten Lino Tempelmann ist jetzt Johan Gomez im Spiel.
56. Minute: Der Eckball von Sterner bringt gleich die dritte Ecke in Folge ein, die tritt Rossipal aber auf den Kopf von Alidou. Der Braunschweiger klärt zum Einwurf, auch der landet weit im Braunschweiger Strafraum. Doch der SGD fehlt hier die zündende Idee, um sich aus dem Übergewicht an Ballbesitz und Strafraumszenen gefährliche Abschlüsse zu erarbeiten.
54. Minute: Dynamo steckt natürlich nicht auf, erarbeitet sich die nächste Ecke. Die bringt Rossipal zu Ceka, Tempelmann kann aber vor dem Dresdner zum nächsten Eckball klären.
Eintracht Braunschweig erhöht auf 2:0 gegen Dynamo Dresden
50. Minute: Kalte Dusche für die SGD, Eintracht Braunschweig erhöht durch Faride Alidou auf 2:0! Kaufmann hat das Auge für seinen im Zentrum lauernden Teamkollegen, der sich im Fünfer durchsetzt und einschiebt.
49. Minute: Die Ecke kann Hoffmann zunächst wegfausten, auch wenn Amoako sich dahinter über etwas beschwert. Die SGD bleibt im Ballbesitz, der Angriff wird aber schließlich abgepfiffen, weil Amoako im Abseits steht.
48. Minute: Gute Szene von Dynamo zum Auftakt der zweiten Hälfte! Die Kugel liegt zu Bobzien, der sich links durchsetzt und abschließt. Sein Schuss wird zur Ecke geblockt.
Die zweite Halbzeit zwischen Dynamo Dresden und Eintracht Braunschweig läuft
Anpfiff: Weiter geht's - und gleich mit einem bitteren Start für die SGD. Denn Thomas Stamm muss Thomas Keller doch vom Platz nehmen, der nach seinem Zusammenstoß mit Yardimci nicht mehr weitermachen kann. Für den Innenverteidiger betritt Claudio Kammerknecht den Platz.
Halbzeit: Wir riskieren einen Blick auf die anderen Plätze. Der 1. FC Magdeburg führt mit 2:0 bei Holstein Kiel und zieht somit vorerst an der SGD vorbei. Weil zwischen dem VfL Bochum und Hannover 96 noch keine Tore gefallen sind, vergrößert Bochum den Vorsprung auf Dynamo auf drei Punkte.
Halbzeit: Das hat sich Dynamo Dresden anders vorgestellt! In Braunschweig reicht ein einziger Punkt für den Klassenerhalt, zur Pause hat die SGD den aber noch nicht in der Tasche. Stattdessen machte Braunschweig aus seiner ersten Chance der Partie den Führungstreffer und bringt sich so seinerseits in Stellung für den Klassenerhalt. Doch das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen.
Dynamo Dresden liegt zur Pause mit 0:1 gegen Eintracht Braunschweig hinten
Halbzeit: Und dann ist Pause im Eintracht-Stadion! Christian Dingert schickt die Mannschaften in die Kabine.
45.+4: An Verletzungsunterbrechungen mangelt es heute definitiv nicht, Ceka kriegt einen von Tempelmann mit und wälzt sich. Eine Behandlung braucht der SGD-Flügelflitzer aber nicht.
45.+3: Aydin sucht aus dem Halbfeld einen Mitspieler, findet aber keine Anspielstation und beschließt dann, es einfach selbst zu machen. Sein Schuss geht aber deutlich drüber.
45.+1: Jetzt sieht auch Lino Tempelmann Gelb, er drischt einen Ball im Aus weg.
45. Minuten: Fünf Minuten Nachspielzeit zeigt Jarno Wienefeld an.
44. Minute: Bobzien geht im Duell mit Kaufmann und Marie zu Boden, Dingert lässt zunächst den Konter der Braunschweiger laufen. Als der Ball ins Aus geht, gibt es allerdings erst einmal eine Behandlungspause für den Linksaußen.
43. Minute: Ecke für die Hausherren, Dynamo kann sich aber aus der Gefahrensituation befreien.
42. Minute: Gleich im Gegenzug sucht Aydin Yardimci im Zentrum, Keller ist aber zuerst am Ball und klärt.
41. Minute: Eine Sterner-Flanke kann Hoffmann ungefährdet aus der Luft pflücken.
38. Minute: Aufatmen! Keller kommt wieder auf den Platz, es geht zumindest vorerst weiter für den Innenverteidiger.
36. Minute: Das darf doch nicht wahr sein! Thomas Keller geht nach einem Luftduell mit Yardimci zu Boden und muss erst einmal behandelt werden, schließlich sogar vom Platz - die SGD ist vorübergehend zu zehnt. Nach den Ausfällen von Pauli und Müller wäre das ein enormer Rückschlag für Dynamo, wenn der Abwehrchef nicht mehr weitermachen könnte.
35. Minute: Da ist die Möglichkeit für die SGD! Frenkert klärt per Kopf genau auf den Fuß von Ceka, der im Doppelpass mit Hauptmann Di Michele Sanchez so unglücklich anschießt, dass Hoffmann den Ball gerade noch mit dem Knie am Einschlag hindern kann.
33. Minute: Mitten in der ersten Halbzeit gibt Dynamo übrigens den Abgang von Robin Meißner bekannt, der sich nach seiner äußerst erfolgreichen Leihe fest dem schon als Zweitliga-Aufsteiger feststehenden VfL Osnabrück anschließt.
32. Minute: Eine lange Flanke von Rossipal kann Ceka zwar noch irgendwie erlaufen, ist aber allein auf weiter Flur und kann den Ball nicht an den eigenen Mann bringen.
31. Minute: Bobzien will sich auf der linken Seite in den Strafraum tanken, verliert im Dribbling gegen drei Braunschweiger aber den Ball.
27. Minute: Die erste Gelbe Karte der Partie geht an Ben Bobzien.
24. Minute: Jetzt hat die Partie an Fahrt aufgenommen! Wieder ist Braunschweig am Zug, aus einer ähnlichen Schussposition wie beim 1:0 kommt dieses Mal Kaufmann zum Abschluss, zielt aber rund zwei Meter daneben.
23. Minute: Ecke für die Hausherren, Schreiber kann den kurz ausgeführten Standard aber wegfausten.
22. Minute: Direkt im Gegenzug die erste dicke Chance für Dynamo! Doch Hoffmann kratzt den Schuss aus kurzer Distanz von Vermeij gerade noch aus der Gefahrenzone.
Eintracht Braunschweig geht gegen Dynamo Dresden in Führung
20. Minute: Dynamo macht bisher das Spiel, aber Braunschweig geht in Führung! Florian Flick macht das 1:0 für die Hausherren! Nach einer Hereingabe von Marie tanzt Tempelmann durch den kompletten SGD-Strafraum, verpasst aber den Moment zum Abschluss. Schließlich flankt er zu Alidou, der nach hinten zu Flick weiterleitet. Der Mittelfeldspieler nimmt Maß und schiebt links unten ein!
16. Minute: Es kann weitergehen für Hoffmann, er bringt einen Abstoß in die SGD-Hälfte. Beim Versuch, die Kugel zu erobern, landet Amoako auf dem Fuß von Kaufmann.
15. Minute: Die Partie ist eine Weile unterbrochen, Braunschweig-Keeper Ron-Thorben Hoffmann muss am Auge behandelt werden. So ganz ersichtlich ist nicht, was passiert ist, vielleicht hat er etwas hineinbekommen.
14. Minute: Immer wieder nähert sich Dynamo dem Strafraum der Hausherren, nur der letzte Schritt fehlt. Ceka hält den Ball an der Seitenlinie künstlerisch im Spiel und flankt dann in Richtung Bobzien, der aber nicht an die Kugel kommt.
13. Minute: Der Linksverteidiger führt kurz auf Sterner aus, dessen Flanke dann allerdings keinen Dynamo-Kopf im Zentrum findet.
13. Minute: Hauptmann holt die erste Ecke der Partie für die SGD heraus, Rossipal macht sich bereit.
11. Minute: Immer wieder ist die Partie unterbrochen, ein richtiger Spielfluss kommt noch nicht auf. Nach einem weiteren Freistoß in der eigenen Hälfte lässt die SGD jetzt das Leder etwas länger durch die eigenen Reihen kreisen.
9. Minute: Rossipal bringt den ruhenden Ball dicht vor das Tor von Hoffmann, allerdings etwas zu weit für seine einlaufenden Kollegen. Weder Vermeij noch Keller kommen heran.
8. Minute: Kaufmann bringt Bobzien unfair zu Fall, das gibt den nächsten Freistoß für die SGD. Die Position ist gut, von halblinks aus rund 25 Metern.
6. Minute: Boeder geht nach einem Kopfballduell mit Yardimci zu Boden, das Spiel läuft aber ohne Unterbrechung weiter.
6. Minute: Schon nach wenigen Minuten geht es hier richtig zur Sache. Dieses Mal ist es Wagner, der Tempelmann foult, Dingert versucht, die erhitzten Gemüter zu beruhigen.
5. Minute: Tempelmann steigt erst gegen Ceka und dann gegen Wagner hart ein, Dingert belässt es aber bei einer mündlichen Verwarnung. Thomas Stamm marschiert aber sogleich zum 4. Offiziellen, hat wohl etwas dagegen einzuwenden.
4. Minute: Freistoß für die SGD im Mittelfeld nach einem Foul von Flick an Hauptmann.
2. Minute: Braunschweig gewinnt den Ball im Mittelfeld und schaltet schnell um. Tempelmann und Di Michele Sanchez marschieren nach vorn, die Hereingabe des Linksverteidigers kann Boeder aber klären.
1. Minute: Rossipal bringt die erste Flanke in den Strafraum, die kann jedoch direkt wieder rausgeköpft werden. Dynamo bleibt aber im Ballbesitz.
Das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden läuft!
Anpfiff: Der Ball rollt! Schiedsrichter Dingert gibt das Leder frei, Braunschweig hat Anstoß. Die SGD spielt heute in den schwarzen Auswärtstrikots.
12.57 Uhr: Gleich geht's los! Die Teams laufen zu lauten Fangesängen ein, die Atmosphäre ist hervorragend.
12.50 Uhr: Sören Gonther freut sich über Ausgangslage von Dynamo Dresden
Die Sportgeschäftsführer beider Teams treten gemeinsam vors Sky-Mikrofon.
Wie Dynamo Dresden der Klassenerhalt heute schon gelingen kann? "Indem man bei sich bleibt", sagte Sören Gonther: "Ich glaube, wir haben nicht nur die letzten Wochen performt, sondern sind seit dem Winter sehr stabil, besonders in den direkten Duellen."
Natürlich habe man im Winter gute Entscheidungen getroffen, "dass die Jungs, die wir geholt haben, eingeschlagen haben. Aber auch die, die schon da sind, sind besser geworden. So wünscht man sich das, dass man das zwei Spiele vor Schluss schaffen kann."
Doch auch für Eintracht Braunschweig ist es ein "extrem wichtiges Spiel heute, wo es drum geht, drei Punkte zu holen", erklärte Benjamin Kessel: "Wir sind überzeugt, zum vierten Mal in Folge den Klassenerhalt zu schaffen." Dabei setzt er besonders auf die Unterstützung der Fans: "Ich weiß, wir haben nicht immer die Sterne vom Himmel gespielt. Aber wie sie uns immer gepusht haben, großes Kompliment. Ich weiß, dass sie auch heute wieder da sein werden."
12.35 Uhr: Netz vor dem Auswärtsblock gespannt
Das gab es auswärts auch noch nicht.
Um den Gästeblock wurde vom Dach bis auf die Tartanbahn ein großes Netz gespannt, damit keiner Gegenstände in den Innenraum werfen kann. Die Dynamo-Fans stehen quasi in einem Käfig.
12.06 Uhr: Eintracht Braunschweig wechselt durch
Bei Eintracht Braunschweig gibt es ein paar Wechsel mehr.
Lars Kornetka nimmt Andi Hoti, Leon Bell Bell, Johan Gomez und Jovan Mijatovic aus der Startelf, zudem fehlt Robin Heußner gelbgesperrt.
Dafür kommen Fabio Kaufmann, Erendan Yardimci, Faride Alidou, Fabio Di Michele Sanchez und Lukas Frenkert zum Einsatz.
12 Uhr: Dieses Team soll Dynamo Dresden den Klassenerhalt bescheren
Die Aufstellungen sind da!
Und es gibt einen bitteren Ausfall bei der SGD zu beklagen: Friedrich Müller, eigentlich fest als Ersatz für den verletzten Julian Pauli eingeplant, fällt erkrankt aus. Für ihn startet Lukas Boeder. Ansonsten setzt Thomas Stamm wie so häufig auf den Leitsatz "Never Change A Winning Team" und ändert nichts weiter an seiner Elf, die am vergangenen Samstag mit 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern siegte.
11.30 Uhr: Ausverkauftes Haus in Braunschweig
Ausverkauftes Haus in Braunschweig! Die Partie gegen Dynamo Dresden ist restlos ausverkauft, es gibt keine Karten mehr an den Tageskassen. Insgesamt 23.325 Zuschauer werden erwartet, davon halten es rund 2300 mit den Gästen aus Dresden.
Schon zwei Stunden vor Anpfiff herrscht reges Treiben in Braunschweig, die Tore werden allerdings erst um 11.30 Uhr geöffnet.
11 Uhr: Hier wird das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden heute übertragen
Die Exklusivrechte für die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden hat Sky, weshalb das Spiel auch nur bei dem Pay-TV-Sender sowie dessen Streamingdienst WOW gezeigt wird. Die Übertragung beginnt ab 12.30 Uhr.
Wer keinen Sky-Zugang hat, bleibt aber auch in unserem Liveticker über alle Geschehnisse auf dem Laufenden.
10.30 Uhr: Thomas Stamm: "Jedem ist bewusst, dass wir es in der Hand haben"
Dass Dynamo Dresden heute den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen kann, weiß natürlich auch Coach Thomas Stamm. Trotzdem liege der Fokus einzig und allein auf der Partie gegen Braunschweig und nicht auf dem, was danach passieren kann, erklärte der SGD-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.
"Wir machen das, was wir immer machen, in dem wir es auf ein Spiel reduzieren. Was am Samstag möglich sein kann, wissen alle", erklärte der Schweizer: "Wichtig ist aber, dass wir die Leichtigkeit haben und Dinge intuitiv entscheiden. Das haben wir in Düsseldorf nicht so hinbekommen und dort wollen wir einen Schritt weiter sein. Jedem ist bewusst, dass wir es in der Hand haben und finalisieren können."
Bei Braunschweig ist der Druck angesichts der Tabellensituation noch höher. "Die Frage ist, wie man mit Druck umgeht. Daran haben wir in dieser Woche gearbeitet, um uns klarzumachen, dass dieser nicht einfach weggeht, wenn wir ihn wegdenken und wegdiskutieren. Der Druck ist nach wie vor da", erklärte Lars Kornetka.
Das Ziel sei, ihn in "vernünftige Kanäle" zu leiten "und dann einen Fußball auf den Platz bringen, der proaktiv, gut und stabil beim Verteidigen von Toren ist. Dazu soll er uns eigene Treffer ermöglichen und uns in Führung bringen. Der Druck soll die Mannschaft stark machen und sie an den richtigen Stellen auf dem Feld befeuern."
10 Uhr: Christian Dingert leitet heute die Partie
Die Partie heute leitet ein Schiedsrichter mit ganz viel Erfahrung: Der langjährige FIFA-Schiedsrichter Christian Dingert aus Lebecksmühle ist vor allem in der Bundesliga unterwegs, wird heute aber beim Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden eingesetzt.
Das ist besonders für die Hausherren ein wirklich schlechtes Zeichen: Von 18 Partien unter der Leitung von Dingert konnte Braunschweig nur eine einzige (!) für sich entscheiden, satte zwölf Spiele gingen verloren. Etwas besser sieht es zumindest bei Dynamo aus: Von 13 Spielen gewann die SGD drei, spielte fünfmal remis und verlor fünfmal.
Assistiert wird dem 45-Jährigen von Benedikt Kempkes (Thür) und Tim Kohnert (Gerwisch), Vierter Offizieller ist heute Jarno Wienefeld aus Hamburg. Als Video-Assistent kommt Arne Aarnink (Herdecke) zum Einsatz.
9.40 Uhr: Nur Niklas Hauptmann droht die Gelbsperre
Nur noch ein einziger Mann kann bei Dynamo Dresden in dieser Saison noch gelbgesperrt fehlen: Niklas Hauptmann steht aktuell bei vier Gelben Karten und könnte somit das Saisonfinale gegen Holstein Kiel verpassen, wenn er heute wieder verwarnt wird.
Anders sieht das bei Eintracht Braunschweig aus: Mit Leon Bell Bell, Faride Alidou, Florian Flick, Erencan Yardımcı und Johan Gómez gehen gleich fünf Spieler vorbelastet in die Partie gegen die SGD. Ein Vorteil für die Dresdner, falls die Hausherren in entscheidenden Duellen eher zurückziehen, anstatt die Gelbe Karte und damit eine Sperre zu riskieren?
9.20 Uhr: Dynamo Dresden muss vier Ausfälle verkraften
Bei Dynamo Dresden muss Trainer Thomas Stamm weiter auf die drei Langzeitverletzten Lennart Grill, Elias Bethke und Vinko Sapina verzichten.
Zudem fehlt dem 43-Jährigen eine Option in der Innenverteidigung: Julian Pauli leider weiter an muskulären Problemen, durch die er bereits gegen Kaiserslautern kurzfristig pausieren musste, und ist nicht mit nach Braunschweig gereist.
Ähnlich sieht das Bild bei Eintracht Braunschweig aus: Sidi Sané, Patrick Nkoa, Frederik Jäkel und Anas Bakhat stehen Lars Kornetka verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Zudem muss der Coach auf Robin Heußer verzichten: Der Mittelfeldspieler sah gegen Holstein Kiel seine fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt.
9 Uhr: Dynamo Dresden konnte zuletzt vor zehn Jahren gegen Eintracht Braunschweig gewinnen
Die Niederlage im Hinspiel war insgesamt die achte Pleite, die Dynamo gegen die Braunschweiger erlitt. Von bisher 21 Partien gingen nur fünf an die SGD, achtmal trennten sich die Teams unentschieden.
Dabei liegt der letzte Erfolg von Dresden gegen die Löwen schon lange zurück: Am 28. Oktober 2016 siegte Schwarz-Gelb mit 3:2, seither gab es zwei Unentschieden und zwei Niederlagen gegen die Eintracht. Der letzte Auswärtssieg ist sogar noch länger her, datiert auf den 22. Oktober 2011 zurück.
Zeit für die SGD, die Serie zu durchbrechen und damit gleichzeitig den Klassenerhalt klarzumachen!
8.40 Uhr: Im Hinspiel erreichte Dynamo Dresden den Tiefpunkt
Im letzten Heimspiel vor der Winterpause empfing Dynamo Dresden die Eintracht aus Braunschweig und hatte sich angesichts des positiven Trends mit zwei Siegen aus den drei Spielen zuvor einiges vorgenommen.
Auf dem Platz war davon aber lange nichts zu sehen - schon nach 21 Minuten hatte Ex-Dynamo Christian Conteh doppelt getroffen, während die SGD nicht einmal zu einer Torchance gekommen war. Den Schwarz-Gelben fehlte es sichtlich an Mut und Überzeugung, nach rund einer halben Stunde wechselte Thomas Stamm Kofi Amoako aus, unter gellenden Pfiffen ging es in die Pause.
Erst zu Beginn der zweiten Hälfte kam Gegenwehr von den Dresdnern, zehn Minuten nach Wiederanpfiff stellte Nils Fröling auf 2:2. Doch Patrick Nkoa traf rund eine Viertelstunde vor Schluss ins Dynamo-Herz, die SGD unterlag mit 2:3 und rutschte damit erstmals in der Saison auf den 18. und letzten Tabellenplatz ab.
8.20 Uhr: Die Ausgangslage bei Eintracht Braunschweig
Schwieriger sieht die Ausgangslage für Eintracht Braunschweig aus: Zwar stehen die Löwen aktuell als 15. über dem Strich, allerdings nur dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Fortuna Düsseldorf und Greuther Fürth.
Da diese aber noch gegeneinander spielen, mindestens ein Team also noch Punkte sammeln wird, kann Braunschweig nicht allein auf Patzer der Konkurrenz hoffen und muss selbst Punkte sammeln. Da am letzten Spieltag Zweitliga-Meister Schalke 04 wartet, wird das letzte Heimspiel der Saison gegen die SGD wohl die beste Gelegenheit dazu sein.
Allein deshalb wird die Mannschaft heute hoch motiviert sein, Trainer Lars Kornetka fand in der Trainingswoche offenbar bereits die passenden Worte, um sein Team anzustacheln.
8 Uhr: Dynamo Dresden kann heute den Klassenerhalt klarmachen
Zum Ende der Hinrunde hätte das wohl kaum jemand für möglich gehalten: Zwei Spieltage vor Schluss reicht Dynamo Dresden ein einziger Punkt gegen den heutigen Gegner, um sich aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu sichern.
Denn Braunschweig liegt mit 34 Punkte aktuell vier Zähler hinter der SGD, könnte im Falle eines Unentschiedens oder einer Niederlage heute also am letzten Spieltag nicht mehr vorbeiziehen. Da Fortuna Düsseldorf und Greuther Fürth (beide 34 Punkte) zum Saisonfinale gegeneinander spielen, könnte höchstens eines von beiden Teams Dynamo überholen, Preußen Münster als Tabellenletzter (29 Punkte) kann Schwarz-Gelb ohnehin nicht mehr gefährden.
Nur bei einer Pleite bei der Eintracht muss die SGD weiter zittern und darauf hoffen, dass die Konkurrenz im Tabellenkeller ebenfalls nicht punktet - verlieren nämlich sowohl Düsseldorf als auch Fürth am Sonntag, reicht auch das den Dresdnern, um in der kommenden Saison 2. Bundesliga zu spielen.
7.45 Uhr: Dynamo Dresden bei Eintracht Braunschweig im TAG24-Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden bei Eintracht Braunschweig! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa