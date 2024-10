Keiner fiel ab, aber dominante Dynamos krönen sich einfach nicht

Dynamo Keeper Tim Schreiber (l.) war auch mit dem Ball am Fuß tadellos. © Lutz Hentschel

Tim Schreiber: Der Pokalheld aus der vergangenen Saison konnte es diese für Dynamo nicht richten. Bei beiden Gegentoren war er chancenlos. Ließ sonst nichts zu. TAG24-Note: 3

Jonas Sterner: Dass er mit seinem Lattenkracher (75.) fast den Ausgleich erzielt hätte, war dank Pyro-Rauchwolke für niemanden im Stadion zu sehen. Sein Foul vor dem 1:2 (90.+1) gegen Isac Lidberg dafür schon. Note: 3

Claudio Kammerknecht: Hatte Glück, dass Schiedsrichter Tobias Stieler in der 18. Minute nicht auf die Show von Fraser Hornby reingefallen war. Die Grätsche war gewagt. Spielt er besser auf Jakob Lemmer (96.) steht es 3:2 für die SGD. Note: 3

Lukas Boeder: Die Viererkette passt ihm deutlich mehr, auch weil die letzte Reihe nicht so hoch steht. Dadurch kann er nicht mehr so einfach überspielt werden. Saubere Rettung in der 54. Minute. Note: 2

Philip Heise (bis 83.): Da waren ein paar gute Hereingaben dabei. Die beste in der 40. Minute, die aber an Freund und Feind vorbeistrich. Beste Szene war seine Rettungstat in der 70. Minute gegen Kilian Corredor in höchster Not. Note: 2