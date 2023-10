Dynamo-Noten gegen Essen: Hier gewackelt, da gesündigt

Essen - Die Bäume wachsen nicht in den Himmel - auch für Dynamo nicht. An der Hafenstraße in Essen gab es beim 1:3 die zweite Saisonniederlage. Gründe: Die vergebenen Chancen, Wackler in der Abwehr, drei Schiri-Fehler, und Rot-Weiss sündigte vor dem Tor nicht so wie wie Lübeck und Aue. Das sind die TAG24-Noten.