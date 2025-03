Dynamo-Noten gegen Essen: Schreiber bärenstark, Boeder belohnt sich

Tim Schreiber hielt Dynamo im Spiel, beim Gegentor war er machtlos. © IMAGO / Markus Endberg

Tim Schreiber: War von Beginn an auf dem Posten und strahlte Ruhe und Sicherheit aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hielt er mit einer Fußabwehr und einer spektakulären Flugeinlage Dynamo die Null. Beim Treffer zum 0:1 (50.) streckte er sich vergebens. TAG24-Note: 1

Jonas Sterner: Viel ging über Dynamos rechte Seite, wo sich Sterner immer wieder beteiligen konnte. Viel Fleiß, aber wenig Ertrag. Seine Flankenversuche landeten meist beim Gegner. Note: 3

Andi Hoti: War oftmals als letzter Mann unterwegs. Um so wichtiger sein Einsatz in der 41. Minute, als der den Ball kurz vor der Torlinie aus der Gefahrenzone köpfte. Auch in der Schlussphase schlug sein Kämpferherz, er war stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um weitere Gegentore im Keim zu ersticken. Note: 2

Lars Bünning (bis 70.): Bereits in der 20. Minute holte sich der Innenverteidiger den gelben Karton ab - ansonsten solide unterwegs. Im zweiten Abschnitt verließen ihn dann die Kräfte, so auch seine folgerichtige Auswechslung. Note: 3

Sascha Risch: Leistete sich in der Anfangsphase ein paar Unsicherheiten am Ball. Zudem entwischten ihm vor dem Halbzeitpfiff zweimal seine Gegenspieler. Eher ein etwas unglücklicher Auftritt. Note: 4