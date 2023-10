Dynamo-Noten gegen Halle: Zwei Torschützen, doch stärkster Spieler steht im Tor

Stefan Drljaca war ein sicherer Rückhalt für Dynamo Dresden und hielt seinem Team den Sieg fest. © Imago / Dennis Hetzschold

Stefan Drljaca: Rettete Dynamo mit seiner Doppelparade gegen Bolyki (41.) den Allerwertesten. Ein 0:2 wäre richtig schwierig geworden. Sicherer Rückhalt! Note: 1.

Claudio Kammerknecht: Wenn man nicht so richtig weiß, was man über jemanden schreiben soll, dann ist er zumindest nicht negativ aufgefallen. Positiv aber auch nicht. Note: 3.

Jakob Lewald: Defensiv zumindest ohne großen Fehler. Vor dem 2:1 von der rechten Außenbahn eine butterweiche Flanke auf Zimmerschied. Note: 3.

Tobias Kraulich: Er ist doch keine perfekte Maschine. Dicker Bock vor dem 0:1, als er über den Ball schlug. War bemüht den Fehler wieder gutzumachen, klappte nur bedingt. Note: 4.

Jonathan Meier: Brachte keine Sicherheit ins Spiel. Hatte einige Abstimmungsschwierigkeiten mit seinem neuen Vordermann und offensiv zu viele Ballverluste. Note: 4.

Paul Will: Was für Kammerknecht gilt, gilt auch für den Chef vor der Viererkette. Sein Freistoß in die Mauer vor dem Ausgleich war schlecht, die Flanke danach aber zielführend. Note: 3.