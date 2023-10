Ausgerechnet Zimmerschied! Dynamo dreht Spiel gegen Halle

Denen sei es hier nacherzählt: An einem langen Ball von Lucas Halangk schlug Tobias Kraulich vorbei, Dominic Baumann sagte Danke, lief noch zwei, drei Schritte und versenkte die Kugel im langen Eck - 1:0 Halle (7.).

Der K-Block ließ es rot erleuchten. Zig Bengalos brannten zum Start in den Mittwochabend. " Ein Funken Hoffnung für alle inhaftierten Dynamokrieger " prangte ein Banner am Block. Diese Funken sorgten für reichlich Nebel.

Der Ex-Hallenser drehte mit seinem ersten Tor für Schwarz-Gelb die Partie und wurde so zum Matchwinner. Storys gibt's.

Dennis Borkowski stand an der richtigen Stelle und staubte zum 1:1 ab. © Robert Michael/dpa/ZB

Die Halbzeit rettete dann Dennis Borkowski. Einen Freistoß aus 20 Metern setzte Paul Will in die Mauer, blieb aber am Leder. Seine Flanke köpfte Stefan Kutschke, Müller parierte, den Abpraller schob Borkowski ein - ein schmeichelhaftes 1:1 (45.+2).

Positiv ausgedrückt: Diesmal saß die erste Chance.

Und die zweite auch. Und man ahnte es, weil es das eben nur im Fußball gibt. "Platzt ausgerechnet gegen den Ex-Klub der Knoten?", fragte TAG24 am Mittwochvormittag. Ja! Jakob Lewald behauptete sich gekonnt auf rechts, flankte butterweich.

Tom Zimmerschied, der bis dahin nicht zu sehen war, kam angeflogen und köpfte ein. Sowas von verrückt - 2:1 (51.)!

Für einen kurzen Moment sah es so aus, als wäre das der Brustlöser. Doch Dynamo tat sich weiter schwer, weil der HFC sich nicht locken ließ, trotz des Rückstandes stur in seiner Ordnung blieb und wenig fürs Spiel tat.

Und so kam es, dass sich Dresden an diesem Abend ohne das große Feuerwerk an Chancen effektiv zeigte: Zwei Möglichkeiten, zwei Tore!