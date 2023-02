Dynamo-Noten gegen Köln: "Schlange Hauptmann" ist wieder da!

Dresden - Chancen für zwei bis drei Spiele, aber nur ein Tor. Dynamo Dresdens 1:1 gegen Viktoria Köln hatte am Ende nicht nur was mit Glück oder Unglück zu tun. Denn das, was man vorne verpasste, machte man den Gästen hinten bei deren wenigen Aktionen zu leicht. Die TAG24-Noten zeigen, dass bei der Mannschaft von Markus Anfang nicht nur das Ergebnis nicht ganz passte.