Dynamo-Noten gegen Saarbrücken: Im Kollektiv zu schwach!

Saarbrücken - Außer Spesen nichts gewesen - so hieß es jetzt zum zweiten Mal in Saarbrücken. Vor drei Wochen fuhr Dynamo nach dem Abbruch ohne Ergebnis heim, nun ohne Punkte. Und das verdient. Dresden kam über die gesamte Zeit nicht an sein eigentliches Niveau heran. Das spiegelt sich natürlich auch in den TAG24-Noten wider.