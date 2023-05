Dynamo-Noten gegen Zwickau: Vor dem Tor muss das Team effektiver werden!

Niklas Hauptmann (26) war der beste Dynamo-Mann auf dem Platz in Zwickau. © Robert Michael/dpa

Dresden betrieb gerade in der zweiten Hälfte erneut extremen Chancenwucher und konnte am Ende froh sein, dass Absteiger Zwickau nicht noch den Ausgleich erzielte.

Das war knapp! Das 1:0 (35.) von Niklas Hauptmann reichte, die SGD verteidigte den direkten Aufstiegsrang. Aber vor dem Tor müssen die Schwarz-Gelben effektiver werden. Die TAG24-Noten.

Stefan Drljaca: Hatte so viel nicht zu tun. Was aufs Tor kam, hatte er sicher. Die Wackler mit Ball am Fuß wird er in dieser Saison wohl nicht mehr gänzlich abstellen können - Note: 3.

Claudio Kammerknecht: Wackelte anfangs, aber das machte jeder. Der quirlige Johann Gomez kam oft über seine Seite. Er machte ihm Probleme. In der zweiten Hälfte dann deutlich besser - Note: 3.

Jakob Lewald: Auch zu Beginn äußerst nervös, da auch mit einem Querschläger im Strafraum. Steigerte sich dann, ab der 30. Minute brannte eigentlich nichts mehr an. - Note: 3.

Tim Knipping: Solide Leistung, stoische Ruhe auch in kniffligen Szenen. Hatte Glück, als der Ball nach seiner Beinabwehr (15.) knapp neben dem eigenen Tor landete, hatte Pech, dass sein Kopfball (73.) knapp drüber zischte - Note: 3.