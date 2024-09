Dynamo-Noten: Keiner kann dem Ost-Kracher seinen Stempel aufdrücken!

Dresden - Die Tabellenführung hat Dynamo beim 1:1 im Ostduell gegen Hansa Rostock an punktgleiche Sandhäuser verloren, aber Dresden hätte sie verteidigen, ja ausbauen müssen. Bei einem Schussverhältnis von 23:5 ist der Punkt zu wenig. Zudem gelang es in einem über lange Zeit überlegen geführten Spiel erneut nicht, zu null zu spielen. Das waren die beiden Schwächen. Die TAG24-Noten.

Christoph Daferner erzielte den Führungstreffer für Dynamo Dresden, den das Team aber nicht über die Zeit bringen konnte. © Lutz Hentschel

Tony Menzel: Nicht so auffällig wie zuletzt, was nicht heißt, dass er schlecht war. Das auf keinen Fall. Er gab vor allem defensiv eine gute Figur ab, klärte einmal (68.) in höchster Not - Note 3.

Philip Heise (bis 81.): Sehr souverän auf seine Seite, machte vor allem defensiv die Schotten dicht. Leitete mit einem langen Ball das 1:0 ein - Note 3.

Oliver Batista Meier: War am 1:0 beteiligt, als er auf Stefan Kutschke weiterleitete. Immer mit guten Ideen, zog Freistöße. Versuchte es auch selbst, seine Schüsse wurden aber allesamt geblockt. Gute Partie - Note: 3.

Christoph Daferner (bis 81.): Nutzte den Fehler von Uphoff (9.), machte erfolgreich das lange Bein. Genauso war seine artistische Abnahme (24.), die Uphoff parierte. Läuferisch, kämpferisch absolut top - Note: 2.

Stefan Kutschke (bis 66.): Der Rammbock vorn drin, warf sich in alles, verteilte die Bälle, bereitete das 1:0 vor, hatte zudem einige Schusschancen - Note: 3.

Robin Meißner (ab 66.): -

Vinko Sapina (ab 70.): -

Sascha Risch (ab 81.): -

Jonas Sterner (ab 81.): -