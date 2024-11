Dynamo-Noten: Zwei Spieler überragen beim besten Auswärtsspiel der Saison

Osnabrück - Die Lücke an der Bremer Brücke - Dynamo fand sie und das gleich dreimal. Das war der abgezockteste, der beste Auftritt in dieser Saison auf fremdem Platz. Das 3:0 beim VfL Osnabrück war hochverdient. Bekommt Dresden Stabilität in genau diese Leistung, dann gehört es definitiv da oben hin. Die TAG24-Noten.

Lars Bünning (26, l.) hatte großen Anteil daran, dass Dynamo erstmals seit fünf Spielen wieder die Null hielt. © Picture Point / Gabor Krieg

Tim Schreiber: Das wenige, was auf sein Tor kam, hatte er sicher. War ruhig und souverän. Stark gegen Marcus Müller (59.), verhinderte so eine mögliche Sturmphase der Osnabrücker - Note: 2.

Jonas Sterner: Starke Partie auf seiner Seite. Hinten war es nicht so leicht an ihm vorbeizukommen. Nach vorn ruckte er immer wieder an, spielte seine Qualitäten aus, leitete das 1:0 (42.) mit ein. Und: Eine Ecke von ihm bereitete das 3:0 (67.) vor - Note: 2.

Lucas Boeder: Abgeklärt und souverän. Musste nicht oft in den Zweikampf, weil er die Situationen schon vorher klärte - Note: 2.

Lars Bünning: Was Boeder spielerisch machte, erledigte er mit Wucht und energischen Zweikämpfen. Haute sich in alles rein. Gerade in der Luft einfach klasse. Er kann es auch vorn. Seinen Flugkopfball drückte Christoph Daferner zum 3:0 ein. Holte zudem die Rote Karte von Joel Zwarts (74.) raus - Note: 1.

Philip Heise: Erledigte hinten seinen Job, zockte immer wieder auf dem Weg nach vorn. Seine Flanken kamen nicht immer, aber wenn, dann brannte es im VfL-Strafraum - Note: 2.