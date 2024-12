Dynamo schießt Unterhaching ab und ist Herbstmeister!

Dynamo Dresden hat die SpVgg Unterhaching mit 3:0 besiegt und springt im letzten Spiel des Jahres an die Tabellenspitze.

Von Aliena Rein

Unterhaching - Dynamo Dresden hat seinen Fans pünktlich zum Fest ein Geschenk unter den Baum gelegt und mit dem 3:0 (1:0)-Sieg bei der SpVgg Unterhaching die Herbstmeisterschaft klargemacht!

Die SGD legte im letzten Spiel des Jahres los wie die Feuerwehr, Aljaz Casar bescherte den Schwarz-Gelben schon in der 8. Minute die Führung. Danach verwalteten die Gäste das Ergebnis zunächst ein wenig, bis zu den schicksalhaften acht Minuten in der zweiten Hälfte: Erst verhinderte der Innenpfosten den Hachinger Ausgleich (66. Minute), dann schraubten David Kubatta (68.) und Stefan Kutschke (74., Handelfmeter) direkt im Gegenzug den Spielstand in die Höhe. Damit überholt die SGD Energie Cottbus und hat als Tabellenführer aktuell bereits sechs Punkte Vorsprung auf Platz drei. Unterhaching hingegen rutscht vorerst auf den letzten Rang ab. TAG24 berichtete im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

David Kubattas Weihnachtswunsch ist schon in Erfüllung gegangen

Auch David Kubatta stellte sich noch den Fragen am Magenta-Mikrofon und sprach über ... ... die Druckphase von Unterhaching nach der Pause: "Wir wussten, dass Haching aus der Halbzeit gut rauskommen wird, ein bisschen mehr Druck vorne machen wird. So ne Phase musst du dann gut überstehen, haben wir mit Glück und einem guten Torwart und wir wissen, dass du dann nachlegen musst. Das haben wir getan und deshalb bin ich froh, dass ich es geschafft habe." ... die Herbstmeisterschaft: "Wenn man vor der Saison fragt, wie wir uns das vorstellen, sagen wir natürlich, dass wir überwintern wollen auf dem ersten Platz, das ist ganz klar. Natürlich freut's uns sehr, aber wir wissen auch, dass wir im Januar, Februar, März, wenn die harten Zeiten kommen und mal zwei, drei Spiele nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, dass wir dann über die kämpferische Leistung kommen müssen." ... seinen Weihnachtswunsch: "Ist alles erfüllt mit dem 3:0 jetzt, ist alles erfüllt."

Thomas Stamm freut sich darauf, die Batterien aufzuladen

Thomas Stamm freut sich nach der Partie am Magenta-Mikrofon über den vierten Sieg in Folge. Er spricht über ... ... das Spiel: "Wenn man's über 90 Minuten sieht, auch das Chancenverhältnis, ist das heute verdient auch in der Höhe." ... das, was für die nächsten Tage geplant ist: "Jetzt ist es Zeit, runterzufahren, Zeit mit der Familie zu genießen, gerade für die, die ihre Familie nicht so oft sehen. Es ist wichtig, die Batterien aufzuladen." ... seinen Weihnachtswunsch: "Wenn man das gestern in Magdeburg sieht, geht es glaube ich nur um eines: weniger von solchen Momenten sehen. Ansonsten wünsche ich allen nur viel Gesundheit, es gibt viele Dinge, die wichtiger sind als so ein Fußballspiel."

Dynamo Dresden gewinnt bei der SpVgg Unterhaching

Abpfiff: Und dann ist Schluss! Dynamo Dresden besiegt die SpVgg Unterhaching mit 3:0 und sichert sich im letzten Spiel des Jahres den ersten Tabellenplatz!

90. Minute: Zwei Minuten gibt es obendrauf, dann ist Dynamo Herbstmeister!

90. Minute: Nochmal Dynamo: Robin Meißner köpft den Ball über den Kasten von Heide.

89. Minute: Man merkt dem Spiel an, dass die Messe gelesen ist, allzu viel Zug steckt nicht mehr in den Aktionen, es gibt viele Unterbrechungen.

87. Minute: Auch Haching wechselt mehrfach: Jastremski und Maier müssen runter, Winklbauer und Martens dürfen für die letzten Minuten ran.

84. Minute: Die nächsten beiden Wechsel bei der SGD. Tom Berger kommt für Niklas Hauptmann, Lars Bünning für Jakob Lemmer.

81. Minute: Nach dem 3:0 hat die SGD etwas runtergefahren, doch jetzt die Doppelchance: Den ersten Abschluss von Meißner kann Heide abwehren, den zweiten Versuch lenkt Kubatta noch mit der Hacke ab. Das geht links daneben.

76. Minute: Offiziell haben übrigens 10.925 Fans den Weg ins Stadion gefunden, die gerade den Genickbruch für die Hachinger beobachtet haben. Vor zehn Minuten hatten die Hausherren das 1:1 noch auf dem Fuß, zehn Minuten später steht es 0:3. Wahnsinn.

Stefan Kutschke macht per Handelfmeter alles klar für Dynamo Dresden

74. Minute: Stefan Kutschke tritt an und verwandelt ins linke Eck, Heide war in die andere Richtung unterwegs. 3:0 für die SGD, das ist die Vorentscheidung!

72. Minute: Es gibt Handelfmeter für die SGD! Der gerade eingewechselte Kutschke will aus spitzem Winkel abschließen, doch ein Hachinger schmeißt sich in den Schuss und kriegt den Ball an den ausgestreckten Unterarm. Wienefeld zeigt umgehend auf den Punkt.

70. Minute: Doppelwechsel bei Dynamo Dresden: Kutschke kommt für Daferner, Meißner für Oehmichen.

Dynamo Dresden baut die Führung aus

68. Minute: Direkt im Gegenzug macht Dynamo Dresden das 2:0! Ist das bitter für Unterhaching. Nach einem Eckball ist David Kubatta zur Stelle und köpft ein.

66. Minute: Jetzt kommt für Unterhaching auch noch Pech dazu! Kügel marschiert von Boeder verfolgt auf Schreiber zu und spitzelt das Leder am Dresdner Keeper vorbei. Doch der Ball geht an den linken Innenpfosten - und von da nicht in den Kasten, sondern die Linie entlang und am rechten Pfosten vorbei!

63. Minute: Oehmichen geht allein auf den Kasten von Unterhaching zu, doch Hoops trennt ihn fair vom Ball und klärt.

61. Minute: Sapina bringt den Ball zu Daferner, der den Ball per Kopf aufs Tor bringen will, aber nicht genug Druck dahinter bekommt. Heide fängt das Leder weg, bevor es ins Toraus fliegt.

60. Minute: Aktuell spielt sich der größte Teil des Spiels im Mittelfeld ab, Dynamo spielt ein wenig mit angezogener Handbremse.

57. Minute: Daferner schießt aus kurzer Distanz Maier in die Rippen, der bleibt erst einmal liegen und muss sich berappeln.

55. Minute: Schwabl stoppt Hauptmann rund 20 Meter vor dem Tor mit unfairen Mitteln und sieht dafür Gelb.

53. Minute: Gute Gelegenheit für die Hausherren: Schwabl flankt von rechts ins Zentrum, wo Jastremski wartet. Doch sein Kopfball ist zu zentral und landet genau in den Händen von Schreiber.

50. Minute: Lemmer geht im Strafraum von Haching zu Boden, für einen Elfmeter reicht das aber nicht.

50. Minute: Unterhaching spielt nach vorn, versucht es mehrfach über die linke Seite. Doch die Abwehr von Dynamo steht aktuell bombenfest, kein Durchkommen für Skarlatidis.

46. Minute: Die SGD macht unverändert weiter, bei Haching kommt Skarlatidis für Breuer. Das war eigentlich nicht zu erwarten gewesen, vor der Partie hieß es, dass Skarlatidis mit einer Nasen-Nebenhöhlen-Entzündung ausfällt.

46. Minute: Weiter geht's! Kann Dynamo Dresden die Führung in einen Sieg ummünzen und sich so Platz eins sichern?

Dynamo Dresden führt zur Halbzeit gegen Unterhaching

Halbzeit: Unmittelbar danach bittet Wienefeld zum Pausentee. Dynamo hat die Führung vorerst über die Zeit gebracht, die absolute Dominanz der ersten Viertelstunde ist aber nicht mehr gegeben.

45. Minute +2: Ganz dicke Chance zum Ausgleich für Unterhaching! Ein Einwurf landet im Strafraum der SGD, der erste Versuch wird noch geblockt. Dann landet der Ball jedoch bei Jastremski, der aus nächster Nähe abschließt. Schreiber zeigt einen ganz starken Reflex und wehrt mit dem linken Fuß ab.

45. Minute: Trotz der vielen Unterbrechungen gibt es nur zwei Minuten obendrauf.

42. Minute: Ecke für die SGD, ein Hachinger verlängert mit dem Kopf. So kommt Jakob Lemmer außerhalb des Strafraums an den Ball. Heide kann seinen flachen Schuss sicher aufnehmen.

39. Minute: Absolutes Chaos im Strafraum der Hausherren, doch Dynamo kann das Gestochere nicht zum eigenen Vorteil nutzen. Haching schlägt den Ball weg.

38. Minute: Gleich zweimal gibt es eine Ecke für die SpVgg, doch keine von beiden entwickelt Gefahr.

36. Minute: Gellende Pfiffe von den Rängen, weil Kubatta im Kopfballduell mit Kügel etwas ruppig zu Werke geht. Der Hachinger geht zu Boden und bekommt einen Freistoß.

35. Minute: Die folgende Unterbrechung nutzt Dynamo, um Tony Menzel ins Spiel zu nehmen, die Gäste sind wieder vollzählig.

35. Minute: In Unterzahl kommt die SGD zur nächsten dicken Chance! Daferner flankt von rechts in den Strafraum, wo Jonas Oehmichen angeflogen kommt. Doch sein Kopfball geht vorbei.

34. Minute: Dynamo spielt derzeit noch zu zehnt, während sich draußen Tony Menzel warm macht.

Aljaz Casar muss verletzt vom Platz

31. Minute: Wieder sitzt Casar auf dem Boden und hält sich das rechte Bein. Erneut kommen die Mediziner auf den Platz, und dieses Mal zeigen sie an: Es geht nicht weiter für Casar, der Torschütze muss verletzt vom Platz!

Aljaz Casar humpelt vom Platz. © PICTURE POINT / S. Sonntag

29. Minute: Unterhaching versucht es aus der zweiten Reihe, doch der Abschluss segelt weit drüber.

26. Minute: Die Ecke wird nach einem Offensivfoul von Daferner abgepfiffen.

25. Minute: Oehmichen probiert es aus der Distanz und wird geblockt. Der Ball landet bei Sapina, doch auch sein Schuss wird geklärt. Es gibt Ecke für Dynamo.

22. Minute: Die Hausherren kommen immer besser in die Partie, trotzdem wirkt es nach wie vor so, als hätte Dresden das Geschehen im Griff.

19. Minute: Nächster Versuch von Haching, doch Tim Schreiber pflückt die Kugel aus der Luft.

18. Minute: Erster Abschluss der Gastgeber! Schwabl bringt den Ball passgenau auf den Kopf von Kügel, der aber am Kasten der SGD vorbeiköpft.

15. Minute: Den nächsten Angriff startet die SGD noch in Unterzahl. Daferner legt auf Oehmichen ab, der trifft das Leder aber nicht voll und drischt die Kugel drüber.

13. Minute: Nächste Behandlungspause! Dieses Mal trifft es den Torschützen Aljaz Casar, der einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommt. Auch er kann aber weitermachen.

10. Minute: Dresden präsentiert sich dominant, die Führung ist nach rund zehn Minuten absolut verdient. Immer wieder geht es über die rechte Seite.

Dynamo Dresden geht früh in Führung

8. Minute: Frühe Führung für Dynamo Dresden! Eine Flanke von Sterner drückt Aljaz Casar aus nächster Nähe mit dem Kopf über die Linie.

Aljaz Casar köpft aus kürzester Distanz zum 1:0 für Dynamo ein ... © PICTURE POINT / S. Sonntag

... und wird von seinen Teamkollegen gefeiert. © PICTURE POINT / S. Sonntag

5. Minute: Schnell kommen die Teamärzte mit einer Trage an, doch Schwabl winkt ab. Zunächst mal geht es weiter für den Kapitän der Hachinger.

3. Minute: Schon nach drei Minuten gibt es die erste Unterbrechung: Oehmichen kommt gegen Schwabl zu spät und hält den Fuß drüber. Schwabl bleibt liegen, der Dynamo-Youngster sieht direkt die Gelbe Karte.

2. Minute: Die erste Aktion gehört den Gästen, doch eine Flanke von Hauptmann findet keinen Abnehmer.

Das Drittligaspiel zwischen der SpVgg Unterhaching und Dynamo Dresden läuft

Anpfiff: Dann geht es los, der Ball rollt im letzten Dynamo-Spiel des Jahres!

14.30 Uhr: Nach der Schweigeminute, die dieses Mal nicht unterbrochen wird, beginnen die Fans damit, Stimmung zu machen, die Gedanken kehren zum Fußball zurück.

14.25 Uhr: Gedenken für den Anschlag in Magdeburg wird gestört

Im Uhlsport Park wird der Opfer des Anschlags in Magdeburg gedacht, es läuft John Lennons Imagine. Viele Dynamo-Fans stimmten danach die Melodie L‘amour toujours von Gigi D‘Agostino an, wozu in rechten Kreisen immer wieder "Ausländer raus" gesungen wird. Danach liefen beide Mannschaften symbolisch zu You'll Never Walk Alone ein.

Die Mannschaften blieben für die Gedenkminute andächtig im Mittelkreis stehen. © TAG24

14.22 Uhr: Die Wartezeit ist bald überstanden, gleich geht es los!

Inzwischen ist das Stadion zu großen Teilen gefüllt, es scheint, als könne der Anpfiff wie geplant durchgeführt werden. Die Spieler, die sich lange auf dem Platz warm gemacht haben, sind inzwischen wieder in den Katakomben verschwunden und machen sich bereit.