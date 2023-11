Sachsenpokal bei TAG24! Wir zeigen Euch Dynamo im Livestream

Glauchau - Premiere bei TAG24! Wir werden am morgigen Mittwoch ab 12.45 Uhr die Partie im Achtelfinale des Sachsenpokals zwischen dem VfB Empor Glauchau und Dynamo Dresden live für Euch im Stream übertragen.

Der VfB Glauchau ist die nächste Pokalhürde für Manuel Schäffler (34, vorn) und Co. © Lutz Hentschel

Wer also aus irgendwelchen Gründen am Buß- und Bettag nicht nach Westsachsen fahren kann, der muss deshalb die Partie nicht verpassen. TAG24 ist da!

"In den drei deutschen Profiligen geht es um viel Geld. Die Vereine, die in den unteren Klassen spielen, leiden darunter. Ihre Spiele werden selten live übertragen", erklärt Marko Pentke, Verkaufsleiter bei TAG24.

"Wir unterstützen Dynamo seit vielen Jahren. Nun haben wir erstmals die Möglichkeit, ein Spiel live zu übertragen - mit Moderation und Interviews. Nicht jeder Fan hat die Möglichkeit, am Mittwoch nach Glauchau zu fahren und im Stadion zu sein. Daher bieten wir diesen Service an", so Pentke.

Es ist übrigens eine Spitzenpartie! Glauchau gewann am Sonntag im eigenen Stadion gegen die SG Taucha mit 2:1 und übernahm die Tabellenführung in der Sachsenliga, der 6. Liga.

Dresden steht trotz der 0:1-Niederlage in Saarbrücken weiterhin auf Rang eins in der 3. Liga. Es treffen also zwei Spitzenreiter aufeinander. Die Fans im Stadion und im Stream können sich auf einen echten Leckerbissen freuen.