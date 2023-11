Dämpfer, aber kein Rückschlag! Dynamo-Kapitän Kutschke glaubt ans Team

Saarbrücken - Fünf Tore in Köln, keins in Saarbrücken. Es kann nicht immer laufen, auch nicht für einen Tabellenführer, für den der 1. FCS so langsam zum Angstgegner wird. Das 0:1 war die dritte Niederlage am Stück gegen die Saarländer. An einen Rückschlag glaubt Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke (35) bei sieben Punkten Vorsprung auf Rang drei allerdings nicht.