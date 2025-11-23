Dynamo-Torschütze Rossipal überglücklich: "Das könnte das Standardprogramm werden"
Bochum - "Boah, tut uns der Sieg gut, war das wichtig!" Alexander Rossipal kam nach dem 2:1-Sieg in Bochum aus dem Strahlen nicht mehr heraus.
Er war mit einem Tor und einer Vorlage der Mann des Abends aus Dynamo-Sicht.
"Nach der langen Leidenszeit, als wir nach Führungen die Punkte noch weggegeben haben, war das gut. Das ist extreme Freude da. Es gibt keinen Ersatz für Siege", sagte Rossipal.
Das erste Tor selbst gemacht, das zweite vorbereitet - das gelang dem Neuzugang aus Rostock bereits beim 2:2 in Münster.
Standardprogramm für ihn? "Aber diesmal haben wir gewonnen. Also war es besser jetzt", lachte er: "Das könnte das Standardprogramm werden", grinste er. Gerade bei seinem Tor zum 1:0 (26.) zeigte er seine Klasse. "Purer Wille", sagte er dazu. Eine Flanke von Jakob Lemmer nahm er direkt.
Der Ball wurde geblockt, aber er kam zu Rossipal zurück. "Ich wollte das Tor unbedingt machen", sagte er. Mit gefühlt 200 km/h jagte er die Kugel ins Netz. "Ich wollte ihn aus der Entfernung einfach nur auf die Kiste bringen und habe voll draufgehalten", so der 29-Jährige.
Mit genau so einer Vehemenz musst du vorm gegnerischen Tor agieren. VfL-Keeper Timo Horn wurde fast mit in die Maschen gedroschen. In der zweiten Hälfte war es dann umgedreht. Dresden konnte nicht mehr spielen, Bochum hatte das Heft in der Hand.
Alexander Rossipal über Lennart Grill: "Der Junge gibt uns extrem viel"
"Wir haben alles reingeworfen, mussten viel leiden und hatten auch viel Glück dabei. Das hatten wir in den letzten Wochen nicht. Deshalb war es diesmal verdient, endlich mal wieder zu gewinnen", freute sich Rossipal.
Besonders froh war der junge Papa, dass der von Lennart Grill verursachte Elfmeter (74.) beim Stand von 2:1 nicht ins Tor ging.
"Der Junge gibt uns extrem viel, strahlt Ruhe aus. Seine gezielten langen Bälle sind eine Waffe. Dass so ein Ding passiert, ist ärgerlich für ihn. Doch das kommt halt mal vor. Aber das passte zu dem Spiel, dass er nicht dafür bestraft wurde. Er hat ein verdammt gutes Spiel gemacht", sagte Rossipal.
"Man kann auch so gewinnen", strahlte er ein letztes Mal, bevor er in den Bus Richtung Heimat stieg.
Titelfoto: David Inderlied/dpa