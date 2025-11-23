Dynamo-Torschütze Rossipal überglücklich: "Das könnte das Standardprogramm werden"

Bochum - "Boah, tut uns der Sieg gut, war das wichtig!" Alexander Rossipal kam nach dem 2:1-Sieg in Bochum aus dem Strahlen nicht mehr heraus.

Alexander Rossipal (29, 2.v.r.) kann durchaus zufrieden sein mit seinem Freitagabend. © David Inderlied/dpa

Er war mit einem Tor und einer Vorlage der Mann des Abends aus Dynamo-Sicht.

"Nach der langen Leidenszeit, als wir nach Führungen die Punkte noch weggegeben haben, war das gut. Das ist extreme Freude da. Es gibt keinen Ersatz für Siege", sagte Rossipal.

Das erste Tor selbst gemacht, das zweite vorbereitet - das gelang dem Neuzugang aus Rostock bereits beim 2:2 in Münster.

Standardprogramm für ihn? "Aber diesmal haben wir gewonnen. Also war es besser jetzt", lachte er: "Das könnte das Standardprogramm werden", grinste er. Gerade bei seinem Tor zum 1:0 (26.) zeigte er seine Klasse. "Purer Wille", sagte er dazu. Eine Flanke von Jakob Lemmer nahm er direkt.

Der Ball wurde geblockt, aber er kam zu Rossipal zurück. "Ich wollte das Tor unbedingt machen", sagte er. Mit gefühlt 200 km/h jagte er die Kugel ins Netz. "Ich wollte ihn aus der Entfernung einfach nur auf die Kiste bringen und habe voll draufgehalten", so der 29-Jährige.

Mit genau so einer Vehemenz musst du vorm gegnerischen Tor agieren. VfL-Keeper Timo Horn wurde fast mit in die Maschen gedroschen. In der zweiten Hälfte war es dann umgedreht. Dresden konnte nicht mehr spielen, Bochum hatte das Heft in der Hand.