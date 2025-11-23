Startelf-Debüt von Dynamo-Eigengewächs: "Gespielt, als wäre er schon Jahre dabei"

Dresden - Er war die Überraschung in der Startaufstellung der Dynamos am Freitagabend beim 2:1-Sieg in Bochum : Friedrich Müller (19). Nach Tony Menzel (20) und Jonas Oehmichen (21) der dritte aus dem eigenen Dynamo-Nachwuchs, der in dieser Saison zum Zweitliga -Profi wurde.

Dynamos Friedrich Müller (19) gab im Spiel gegen den VfL Bochum sein Zweitliga-Debüt für die SGD-Profis. © Imago / Jan Huebner

NLZ-Chef Marco Hartmann (37) und Co. können sich auf die Schulter klopfen. Die Durchlässigkeit ist da, nicht nur von der Quantität, sondern auch von der Qualität her. Denn was Müller in Bochum abriss, war beachtlich für einen 19-jährigen Jungen, der gerade sein Debüt gegeben hat. Sie hatten ihn nach der nervenaufreibenden 90 Minuten alle lieb.

"Er hat ja gespielt, als wäre er schon Jahre dabei", sagte zum Beispiel Stürmer Vincent Vermeij (31). Unaufgeregt, sicher am Ball, ein gutes Zweikampfverhalten und auch ein guter Spielaufbau. Mit seinem Pass auf Niklas Hauptmann (29) leitete er das 2:0 ein.

"Das Tor schießen wir ohne ihn nicht", lobte auch Keeper Lennart Grill (26). "Das ist ein cooler Typ", so Vermeij. "Er sagt noch ganz wenig auf dem Platz und in der Kabine. Aber das ist normal. Ich war früher auch so", grinste der Niederländer.

"Wie er spielt, so ist er auch in der Kabine. Er hat sich das erkämpft und erarbeitet, super gemacht", so Vermeij.