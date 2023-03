Dynamo siegt sich auf Platz 3! War's das für FCI-Coach Capretti?

Ingolstadt - Wenn von mageren 6336 Fans im Audi-Sportpark ein Viertel aus Dresden kommt, die aber die Lautstärke von 10.000 erzeugen, dann hast du eins: ein Heimspiel. Und das gewann Dynamo nach einer offensiv starken Vorstellung mit 3:2 (2:1) in Ingolstadt und ist jetzt Dritter. Die Tore schossen Paul Will (10.), Ahmet Arslan (40.) und Jakob Lemmer (59.).

Aber: Dynamo ging mit einem blitzsauberen Angriff in Führung. Christian Conteh trat an, schickte im perfekten Moment Stefan Kutschke, der trat im Strafraum auf den Ball, hob den Kopf und legte auf Arslan ab. Der traf flach aus 14 Metern ins rechte Ecke - 2:1 (40.) Dynamo.

Danach beruhigte sich das Geschehen in den Strafräumen, war aber dazwischen hitzig und intensiv. Beide Teams erlaubten sich da aber zu viele Ballverluste, wobei der FCI in seinen Aktionen aktiver wirkte.

Doch die drehte Paul Will sofort auf heiß. Eine Flanke köpfte Calvin Brackelmann aus dem Strafraum. Will nahm die Kugel aus fast 30 Metern volley. Donau oder Tor war sein Motto, er schweißte sie unten ein - 1:1 (10.). Das war eine Antwort!

In der Folge Robin Becker beim Pass auf Marcel Costly auch. Der gab in den Strafraum, da pennte Jakob Lewald. Dennis Linsmayer (5.) schlenzte die Kugel ins lange Eck - kalte Dusche!

Die Partie ging allerdings unglücklich los. Einen in der Dresdner Hälfte wegspringenden Ball wollte Ahmet Arslan erlaufen, wurde aber von Schiedsrichter Florian Badstüber geblockt. Er kam zu spät.

Derr FCI dezimierte sich dann selbst. Valmir Sulejmani (82.) sah nach einem Foul an Hauptmann Gelb, schickte ein "Halt die Fresse" hinterher und flog runter. Danach spielte es Dynamo runter.

Doch Dresden jubelte zu lang. Beinahe im direkten Gegenzug kam Ingolstadt nach einer Ecke zum Anschluss per Kopf durch Donald Nduka (60.). Das sorgte nicht dafür, dass sich die Partie aus Dynamo-Sicht beruhigte. Im Gegenteil. Es wurde richtig hitzig. Jeder Zweikampf wurde mit dem Messer in der Hosentasche geführt.

FC Ingolstadt 04 - Dynamo Dresden 2:3 (1:2)

FC Ingolstadt 04: Funk - Costly, Nduka, Neuberger, Brackelmann - Linsmayer (19. Keidel), Kopacz (63. Butler) - Bech - P. Schmidt, Sulejmani - Testroet (63. Doumbouya)

Dynamo Dresden: Drljaca - R. Becker (88. Kulke), Lewald, Knipping, Park - Will - N. Hauptmann (90. Ehlers), A. Arslan - C. Conteh, Lemmer (60. Borkowski) - Kutschke (88. Schäffler)

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach) - Zuschauer: 5000

Tore: 1:0 Linsmayer (5.), 1:1 Will (10.), 1:2 A. Arslan (40.), 1:3 Lemmer (59.), 2:3 Nduka (61.)

Gelbe Karten: - / C. Conteh (6), Will (6), N. Hauptmann (5), Borkowski (5), Kulke (4)

Gelb-Rote Karten: Sulejmani (81./Unsportlichkeit) / -