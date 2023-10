Dynamo-Sonntag: Bus, Vollgas, Sieg und zurück in den Bus!

Essen/Dresden - Dynamo -Coach Markus Anfang (49) hatte zur Pressekonferenz vor der Partie am Sonntagnachmittag bei Rot-Weiss Essen (Anstoß: 13.30 Uhr) seinen Spaß, immer wieder darauf hinzuweisen, wie lang und wie oft er und seine Mannen in den kommenden sechs Tagen im schwarz-gelben Gefährt sitzen müssen.

Dynamo-Trainer Markus Anfang (49) wird dieser Tage wieder viel Zeit im Bus verbringen. © Lutz Hentschel

"Und wir fahren Bus, viel, viel Bus!" Wie schon in der ersten englischen Woche der 3. Liga garnieren Auswärtspartien Ende und Anfang der Woche. Aber Halt: Immer sitzt Anfang dann doch nicht im Bus.

"Wir werden zumindest nach München fliegen. Rückzu fahren wir dann aber Bus, damit wir uns das nicht abgewöhnen", grinst er.

Vorm Löwen-Gastspiel auf Giesings Höhen dürfen die Profis in Dresden in den Flieger steigen und in München wieder aus. "Das ist schon angenehmer", so Anfang. Aber aus finanziellen Gründen geht es auch nicht ganz so oft.

Aber was macht der Trainer eigentlich auf so langen Fahrten quer durch Deutschland? "Eine Skatrunde mit dem Trainerteam haben wir nicht. Meist gehen wir auf dem Heimweg schon in die Analyse, picken uns verschiedene Szenen heraus", sagt Anfang.

Und weiter: "Manchmal schauen wir aber auch einfach Fußball aus den unterschiedlichen Ligen. Ansonsten versuche ich in der Regel zu schlafen, damit diese Zeit vorbeigeht."