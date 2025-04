Wenn selbst der Heim-Trainer über Dynamo staunt: Spieler und 8000 Fans feiern Party

Hannover - Man weiß ja nicht, was noch kommt, aber sicher ist: Die Szenen nach dem Abpfiff in Hannover gehören jetzt schon zu den Top-Bildern der Saison. Nach dem 3:2 bei der Zweiten von 96 kletterten die Dynamo-Spieler auf die Gästetribüne, stellten sich auf den Unterrang zu ihren Fans, nahmen glücklich ein Bad in der Menge und feierten gemeinsam. Aufnahmen, die es so nicht oft gibt.

Die Dynamos feierten den Auswärtssieg in Hannover mit ihren Fans. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Das war schon besonders. Bei Heimspielen der Ersten ist der Gästeblock ja nicht so groß. Es war schon speziell, dass der komplette Oberrang Schwarz-Gelb war. Es fühlte sich wie ein Auswärtsspiel an", staunte sogar 96-Trainer Daniel Stendel (51).

"Das war beeindruckend, dass so viele Dynamo-Fans an einem Freitag hier waren, um die Mannschaft zu unterstützen. Ich komme ja aus dem Osten, weiß daher auch, was Dynamo bedeutet", so der Trainer, der in Frankfurt an der Oder geboren wurde und am Freitag seinen 51. Geburtstag feierte.

So gänzlich neu ist das für Dresden nicht. Der Support auswärts ist immer riesig. Man denke nur in jüngster Vergangenheit an das Spiel in Großaspach oder an den Auftritt vor zwei Jahren bei der Dortmund II.

Schon bei der Anfahrt nach Hannover war zu sehen, was in der Heinz-von-Heiden-Arena los sein wird. Die A14 und die A2 waren schwarz-gelb.

Selbst aus Autos mit Kennzeichen, die nicht zwingend Dresden und Umgebung zuzuordnen waren, baumelten schwarz-gelbe Schals.