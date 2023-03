Dynamo spielt heute im Pokal gegen Zwickau, aber es wurden nur 7000 Tickets verkauft!

Dresden - Auf den Zuschauerrängen war es am 12. November ein Fest. Dynamo empfing in der 3. Liga Zwickau - "eene Bande" untereinander. 27.090 Fans sahen damals das triste 0:0. Am Mittwoch werden die Fans im Viertelfinale des Landespokals Tore sehen und sei es erst im Elfmeterschießen. Die Kulisse wird dafür eher mau werden. Bis Dienstagmittag waren lediglich 7000 Karten verkauft.

Dynamo-Trainer Markus Anfang (48) hat Verständnis dafür, "auch wenn ich gerne vor vollem Haus spiele. Mit dem Anpfiff ist ohnehin jeder aufs Spiel fokussiert, da bekommst du das nicht so mit. Wenn einer sagen würde, mir waren das fünf Zuschauer zu wenig oder zwei zu viel, dann ist er falsch am Platz".

Es ist ein Mittwochabend, es ist "nur" der Landespokal. In Zeiten, wo eh als teurer wird, müssen die Leute auf jeden Cent schauen. Das sucht sich so mancher die Spiele aus, zu denen er ins Stadion geht.

Im November beim Punktspiel gab es diese beeindruckende Choreo im K-Block. Damals sahen 27.090 Zuschauer die Partie zwei befreundeter Teams aus Dresden und Zwickau. Am heutigen Mittwoch im Pokal werden 20.000 weniger zuschauen. © Imago / Eibner

Im Landespokal trat Anfang als Trainer bisher nur einmal an und zwar mit Holstein Kiel. "Den habe ich gewonnen".

Das möchte der 48-Jährige mit Dynamo nun wiederholen. Im Spiel der beiden Drittligisten ist sein Team leichter Favorit, auch wenn Zwickau zuletzt sein Punktspiel gegen Ingolstadt 2:0 gewann.

"In der Liga musst du in dieser Saison Fünfter werden, um in den DFB-Pokal einzuziehen. Das ist also nicht sicher. Eine gute Möglichkeit ist dann eben der Landespokal", so Anfang. 200.000 Euro gibt es als Antrittsprämie durch den DFB. Geld, das auch Dynamo nicht einfach wegschmeißen kann.

"Wir nehmen die Partie ernst, wir wollen ins Halbfinale", stellte Anfang klar.

"Man sieht in der Liga, jeder kann jeden schlagen. Von daher wird es gegen den FSV nicht einfach."

Außerdem will sich seine Truppe vor den wichtigen Wochen im April das nötige Selbstvertrauen zurückholen. Auch wenn nur wenige - für Dresdner Verhältnisse - zuschauen werden.