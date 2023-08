Dynamo stattet Toptalent mit langfristigem Vertrag aus

Dresden - In allen sieben Testspielen der Vorbereitung hat Tony Menzel (18) mit richtig starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt gab's von Dynamo Dresden dafür die Belohnung.

"Er hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen, die er nach unserer Einschätzung mit viel Ehrgeiz, Lernbereitschaft und Bodenständigkeit auch im Profibereich weiterführen wird. Der langfristige Vertrag ist ein klares Zeichen dafür. Wir werden daran arbeiten, ihn weiterhin Schritt für Schritt an die erste Mannschaft heranzuführen."

"Tony hat nicht nur mit sehr guten Leistungen in der 'U19'-Bundesliga, sondern vor allem auch zuletzt im Training und den Testspielen bei den Profis auf sich aufmerksam gemacht", erklärt Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker (52).

Auch in den Spielen danach zeigte Menzel richtig starke Leistungen. Mit ein Grund, warum der Mittelfeldspieler von der SGD mit einem langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 ausgestattet wurde.

Nach seinem Tor gegen St. Pölten schnalzte nicht nur der österreichische Stadionsprecher mit der Zunge und schwärmte von der Coolnis, die das 18-jährige Toptalent in so jungen Jahren vor dem Tor ausstrahlte.

Für seine starke Vorbereitung wurde Tony Menzel (18) mit einem langfristigen Vertrag belohnt. © SG Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold

Damit geht für Menzel sicherlich ein großer Traum in Erfüllung, den er von klein auf hatte. Denn geboren wurde er am 6. März 2005 in der sächsischen Landeshauptstadt.

Schon mit sechs Jahren begann er in Dynamos Nachwuchs Akademie mit dem Fußballspielen und durchlief bis dato alle Jugendmannschaften des Drittligisten.

In der Sommervorbereitung machte der Rechtsfuß seine ersten Spiele für die Profis, zudem durfte Menzel mit ins Sommertrainingslager an den Walchsee reisen. In den Testspielen gegen Bautzen und gegen St. Pölten machte er seine ersten Tore.

Trotzdem wird Menzel in der kommenden Saison weiterhin für die "U19" der Sportgemeinschaft in der Junioren-Bundesliga spielen.

"Die jungen Spieler machen das sehr gut und die Tür nach oben ist für die sie immer offen. Wir dürfen nicht die ganz Last auf ihnen abladen", sagt auch Coach Markus Anfang (49).