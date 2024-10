Dynamo steckt im Negativ-Strudel: "Die Gedanken kommen immer wieder"

Dresden - Derzeit gibt es bei Dynamo Dresden zu viele Parallelen zur Rückrunde der vergangenen Saison. Die Mannschaft ist in einen negativen Strudel gekommen, der sie nach unten zieht. Sie macht einfache Fehler, die auch stets bestraft werden.

Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 II versuchte Thomas Stamm (41), die schlechten Erinnerungen der Vorsaison wieder zu begraben. © privat

Genau deshalb ist das Umfeld absolut unruhig. Keiner will den GAU noch einmal erleben. Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) bezog zur Spieltags-Pressekonferenz am heutigen Freitagmittag dazu Stellung.

Was war das für eine Rückrunde 2023/2024? Der sichere Aufstieg wurde leichtfertig verspielt. Man mag sich nicht mehr daran erinnern, stolpert im Moment immer wieder darüber. Markus Anfang (50) hielt im Misserfolg zu lange an Altbewährtem fest und scheiterte gnadenlos. Jetzt geht es wieder so los.

"Ich weiß, dass die Gedanken immer wieder kommen, gerade bei Jungs, die schon da waren. Es ist mitentscheidend, dass alle - wir, die Spieler, die Zuschauer - nicht darüber nachdenken", sagte Stamm.

"Ich kann die Emotionen verstehen. Aber es ist etwas komplett Neues. Es zieht uns Energie, wenn wir denken, jetzt ist es wieder. Dann wird es auch so kommen", will er die negativen Gedanken beiseiteschieben.