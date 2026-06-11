11.06.2026 05:51 Dynamo-Stürmer Daferner vor Absprung? Drittligisten sollen Interesse haben

Mehrere Drittligisten sollen Interesse an Christoph Daferner haben. Ein Abgang des Stürmers weg von Dynamo Dresden ist trotzdem eher unrealistisch.

Von Jens Maßlich

Dresden - Man nimmt, was man kriegen kann, heißt es in der Sauren-Gurken-Zeit auch mal gern. Dynamo Dresden hat bis Mittwoch mit dem ersten Transfer auf sich warten lassen. Da kommen gern auch mal Spekulationen auf. Selten werden diese aber annähernd so heiß, wie sie vorher gekocht wurden.

Christoph Daferner (28) steht bei Dynamo trotz der Jokerrolle nicht unbedingt auf der Abschussliste. © Lutz Hentschel Am Mittwoch verkündete Bild (vor dem ersten Neuen Brookly Ezeh), gleich mehrere Drittligisten seien heiß auf Christoph Daferner (28). So sollen der MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Fortuna Düsseldorf die Fühler nach Dynamos Stürmer ausgestreckt haben. Mag sein, dass sie sich erkundigt haben. Dass ein Abgang nach zwei Jahren aber wirklich zustande kommt, ist mehr als unwahrscheinlich. Zumal Spieler und Verein kein Interesse daran haben. Sportlich hätte es für Daferner in der abgelaufenen Zweitliga-Saison durchaus besser laufen können. Seinen Stammplatz zu Saisonbeginn büßte der 28-Jährige mit der Genesung von Vincent Vermeij (31) ein. Zumeist blieben nur noch Kurzeinsätze. In 1131 Minuten reichte es trotzdem noch zu sieben Toren und einer Vorlage. Dynamo Dresden Irre Torquote! Dynamo soll vor der Verpflichtung dieses Sturm-Juwels von Eintracht Frankfurt stehen Daferner hat sich bewusst bei seiner Rückkehr im Sommer 2024 für Dynamo und Dresden entschieden. Denn nur hier kam der Angreifer auch wirklich zurecht. Die Stationen in Nürnberg und Düsseldorf verliefen wenig erfolgreich. Beide wissen, was man aneinander hat.

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