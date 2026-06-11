Dynamo tütet ersten Neuzugang ein: "Großartiger Kicker und Mensch"

Dresden - Brooklyn Ezeh ist der erste Neuzugang der SG Dynamo Dresden . Der 24-Jährige kommt ablösefrei von Liga-Kontrahent Hannover 96 und soll die linke Seite in der Viererkette der Sachsen verstärken. Zusammen mit Alexander Rossipal (30) wird er um einen Stammplatz auf dieser Position kämpfen.

Brooklyn Ezeh (24) ist der erste Neue bei der Sportgemeinschaft! © IMAGO / DeFodi Images

Das verkündete die Sportgemeinschaft am Mittwochnachmittag offiziell.

Um Ezeh gab es in den vergangenen Jahren einigen Wirbel. Im Sommer 2023 wechselte der gebürtige Hamburger nach einer starken Saison vom damaligen Zweitliga-Aufsteiger Wiesbaden nach Hannover und durchlebte dort eine schwere Zeit.

Im Herbst des Jahres wurde er in Polizeigewahrsam genommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, nachdem er im psychischen Ausnahmezustand in einem ICE randaliert hatte. Als er wieder mental gesund war, setzten ihn hartnäckige Verletzungen außer Gefecht.

Im Vorjahr wurde er deshalb von 96-Trainer Christian Titz (55) aussortiert und in die Zweite verbannt.

In Dresden soll Ezeh wieder durchstarten. Die Verantwortlichen stehen voll hinter ihm. "Ich kenne Brooklyn noch aus meiner Zeit in Wiesbaden. Er ist einfach ein großartiger Kicker und Mensch", sagt Geschäftsführer Stephan Zimmermann (39).