Dynamo-Tore am Fließband: Daferner ist der Sieggarant

Christoph Daferner (27, l.) trifft und trifft und trifft... © Lutz Hentschel

Daferner ist Dynamos Sieggarant! In elf Spielen hat die Leihgabe vom 1. FC Nürnberg in dieser Saison genetzt, viermal davon doppelt.

Neun Spiele davon wurden gewonnen, nur einmal (Hansa Rostock, 1:1) gab's ein Remis, ein Spiel (Borussia Dortmund II., 1:2) ging verloren.

"Kann man so sehen, aber ich versuche einfach präsent zu sein, wenn eine Flanke reinkommt, und den Jungs zu helfen. Auch in solchen Spielen wie in Rostock, wo es nicht so lief", gibt Daferner zu.

Siebenmal in dieser Saison erzielte Dynamos Mittelstürmer das wichtige 1:0 für das Team von Thomas Stamm (42). Gegen Viktoria Köln (2:1), VfB Stuttgart II. (2:0), VfL Osnabrück (3:0), Erzgebirge Aue (2:1), 1860 München (5:2) und jetzt den SC Verl (3:0) wurde auch gewonnen. Nur gegen Rostock (1:1) reichte es nicht.

"Irgendwie passt es im Moment, ich kann es mir aber auch nicht richtig erklären", so der Goalgetter.