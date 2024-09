Hilfe von den Spielern? So verbringt Dynamo-Coach Stamm die freien Tage

Dresden - Seine Spieler haben am Wochenende frei, können das schöne Wetter endlich auch einmal genießen. Thomas Stamm (41) selbst hat zu tun. Der Dynamo-Trainer wird seine frisch bezogene Wohnung einräumen, aber zur Erholung auch die Stadt erkunden.

"Das war schon sehr viel in den letzten Wochen, jetzt können wir mal durchschnaufen. Das tut, glaube ich, allen ganz gut."

Es ist im Grunde mit das erste freie Wochenende in dieser Saison. Seit Mitte Juni galt der Fokus nur dem runden Leder: Trainingsstart, Camp in Thüringen, die ersten vier Punktspiele, die Partie im DFB-Pokal .

Seit Mitte Juni ist der 41-Jährige in Dresden , jetzt hat auch das Hotelleben ein Ende. "Ich freue mich, meine Wohnung einzurichten, die habe ich jetzt seit gut einer Woche", sagt er: "Daher werde ich nicht in meine Heimat fahren."

Thomas Stamm (l.) und Kyun Hyun Park (23) spielen "Schnick, Schnack, Schnuck". Geht es darum, dem Coach beim Wohnung einrichten zu helfen? Es steht unentschieden, beide haben Schere. © Lutz Hentschel

Der gebürtige Schweizer wird sicherlich auch der Sächsischen Schweiz mal einen Besuch abstatten. "Den Schritt werde ich mal machen", grinst er. Ganz so hoch wie in den Alpen sind die Erhebungen im Elbsandsteingebirge nicht, aber mindestens genauso schön.

Am Montagnachmittag trifft sich die Mannschaft wieder im Trainingszentrum. Dann beginnt die Vorbereitung auf das so schwere Auswärtsspiel am Samstag bei 1860 München, das erste von vier Spielen noch bis Ende September.

Nach den Löwen folgt das Heimspiel gegen Rostock (21. September), dann geht's nach Verl (25. September), danach kommt Aachen (29. September). Viel los, daher kommt die Ruhe grade richtig.