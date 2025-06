Dynamo-Training bei Hitze? "Haben gute Erfahrungen damit"

Die hochsommerlichen Temperaturen in Dresden sind durchaus eine Herausforderung, auch für die Dynamo-Profis.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Niko Kovac (53) ist nicht fürs Jammern bekannt. In der Hitze der USA aber klagte der sonst so zähe Trainer von Borussia Dortmund, werden seine Spieler "wie so ein Grillhähnchen gebraten". Unerträglich hohe Temperaturen trieben die Spieler bei der Klub-WM an ihre Grenzen. In Dresden herrschen keine 45 Grad, aber heiß ist es dennoch beim Training.

BVB-Coach Niko Kovac (53) ist alles andere als angetan von der brutalen Hitze bei der Klub-WM. © dpa/Jeff Dean Für die Stars bei der Klub-WM ist das Wetter ein zusätzlicher Stressfaktor, die Spielqualität leidet. Marcos Llorente (30, Atletico Madrid) klagte in Pasadena über "schreckliche" Hitze und meinte: "Meine Zehen taten weh, meine Nägel schmerzten - unglaublich." Man kauft es den Akteuren ab, wenn man die passenden Bilder noch dazu sieht. Gedanken macht sich Dynamo-Coach Thomas Stamm (42) auch, wenn er seine Trainingspläne erstellt. Für heute sind am Donnerstagnachmittag bei der zweiten Einheit des Tages zum Beispiel 30 Grad im Schatten angesagt. Wie geht er mit dem Thema Hitze um? "Es gibt zwei Optionen: Man lässt es so oder legt das Training früher, da hat man nicht die hohen Temperaturen, dann holt es dich vielleicht am ersten Spieltag ein", so der 42-Jährige. Nämlich, wenn die Profis nicht an die hohen Temperaturen gewöhnt sind.

Ein kaltes, feuchtes Tuch bei hohen Temperaturen. Das hilft auch Christoph Daferner (27). © Lutz Hentschel

Stamm: "Schon wichtig, zu den Zeiten zu trainieren, an denen wir dann spielen werden"