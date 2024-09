Dynamo trifft das Tor nach Standards nicht: "Nur eine Frage der Zeit"

Dresden - Das letzte direkte Freistoßtor? Luca Herrmann (25) am 10. Februar beim 7:2 gegen Lübeck. Das letzte Tor direkt nach einer Ecke? Tom Zimmerschied (26) am 24. Februar beim 2:2 gegen Essen. Das letzte Tor nach einem Freistoß aus dem Halbfeld? Paul Will (25) am 18. Mai beim 4:0 gegen Duisburg. Woran ist zu erkennen, dass alles schon lange her ist? Das Trio spielt nicht mehr bei Dynamo.