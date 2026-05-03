Dynamo trotzt "brutaler" Hitze im Frühsommer: "Scheint uns zu liegen"

Dresden - 26 Grad im Schatten, unten auf dem Rasen mit Sicherheit noch deutlich mehr. Dynamo Dresdens zehnter Saisonsieg am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern war eine echte Hitzeschlacht. Die erste des Jahres - und wie es aussieht, nicht die letzte in der 2. Bundesliga in 2026.

Beim Blick in einen sonnigen Himmel kann Thomas Stamm (43) aufatmen: Hohe Temperaturen scheinen seinen Kickern zu liegen. © Lutz Hentschel

"Darauf muss man sich vorbereiten, auch mit Trinkpausen. Die ganze medizinische Abteilung ist darauf vorbereitet gewesen. In Nürnberg war es ähnlich warm, nicht ganz so. Da fand ich es aber vielleicht noch unangenehmer, weil es noch kälter war davor", meint Thomas Stamm (43).

Dynamos Coach findet: "Aber das gehört dazu, das ist für alle gleich. Alle 22 Spieler, die auf dem Feld sind, haben die gleichen Bedingungen. Von daher wirkt es manchmal ein bisschen träge, vielleicht nicht so frisch. Aber wir haben das sehr gut hinbekommen. Und in Nürnberg auch schon sehr gut. Scheint uns zu liegen."

Für den Schweizer also wohl fast schon ein bisschen schade, dass in den nächsten Tagen das Thermometer wieder deutlich geringere Zahlen anzeigen wird. Jonas Sterner (23) sieht das weniger tragisch:

"Ich komme aus dem Norden. Ich kenne das nicht so richtig, war schon brutal, muss ich sagen. Das sieht man, glaube ich, dann auch am Spiel. Aber umso glücklicher bin ich, dass wir es so über die Ziellinie gebracht haben."