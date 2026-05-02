02.05.2026 16:04 Arbeitssieg im Druck-Duell! Dynamo macht großen Schritt in Richtung Klassenerhalt

Dynamo Dresden hat im Rennen um den Zweitliga-Klassenerhalt einen großen Schritt gemacht und den 1. FC Kaiserslautern am Samstag mit 1:0 geschlagen.

Von Ivan Simovic

Dresden - Dreckig, aber ehrlich - und so, so, so wichtig: Dynamo Dresden hat im Rennen um den Zweitliga-Klassenerhalt den nächsten großen Schritt gemacht. Vor heimischer Kulisse im mit 31.403 vollen Rudolf-Harbig-Stadion setzte sich das Team von SGD-Coach Thomas Stamm am Samstagnachmittag gegen den 1. FC Kaiserslautern hauchdünn mit 1:0 (0:0) durch und hält sich damit den Tabellenkeller weiter vom Leib. Den ganz großen Offensivfußball bot die SGD dabei ebenso wenig wie die Gäste aus der Pfalz, dafür aber viel Einsatz und Kampf in der Defensive. Am Ende entschied der Treffer von Vincent Vermeij (69. Minute) das Match, führte somit zum Arbeitssieg sowie zu enorm wichtigen Big Points aus Sicht der Schwarz-Gelben.

TAG24 berichtet im Liveticker - hält Euch selbstverständlich vor, während und nach der Partie auf dem Laufenden.

16.04 Uhr: Pressekonferenz nach dem Zweitliga-Match zwischen Dynamo und Lautern

FCK-Trainer Lieberknecht: "Wir haben momentan keine einfache Situation. Die Situation haben wir uns komplett reingebracht nach dem Hertha-Spiel, mit zwei Niederlagen, die uns eben jetzt alles irgendwie genommen haben an Leichtigkeit und an Dinge, die eben auch dazugehören, dass eine Mannschaft auch ein Stück weit mit Freude in ein Fußballspiel reingeht [...] und trotzdem war ein anderes Thema bei uns heute auch, dass wir hier uns natürlich auch gegen eine Mannschaft stehen wollten, die mit Sicherheit heute alles in die Waagschale werfen wollte." Dynamo-Coach Stamm: "Ausgeglichenes Spiel. Ich finde trotzdem, wir haben die ersten 45 Minuten schon die besseren Möglichkeiten, die wir im letzten Drittel auch nicht ganz so sauber zu Ende spielen und dann mit unserem eigenen Drittel dann vorm Tor sehr konsequent nachverteidigen müssen. Das haben wir besprochen. Das ist das, was wir letzte Woche nicht hinbekommen haben. Ja, mit einer gewissen Gier in der Defensive, das vorweg verteidigen. Dann gab es diese zwei, drei Momente durch die Mitte [...]. Dann hast du eine zweite Halbzeit, die vielleicht nicht ganz so dominant ist oder zumindest gewirkt hat jetzt nach den 90 Minuten. Belohnt sich trotzdem nach einem Einwurf für Kaiserslautern, also in der Defensive das, was wir letzte Woche nicht gut gemacht haben."

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Nach Abpfiff: Einmal kurz durchschnaufen, ehe zeitnah die Pressekonferenz nach dem Spiel folgt.

14.55 Uhr: Abpfiff! Dynamo-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern

Nun ist Schluss! Dynamo bezwingt den FCK, holt damit die nächsten Big Points im Rennen um den Zweitliga-Verbleib. Endstand: Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0) Torschütze: Vincent Vermeij 1:0 (69. Minute)

Die Dynamo-Profis feiern gemeinsam mit den eigenen Fans vor dem K-Block. © Robert Michael/dpa

90.+3: Lemmer versucht es mit einem Distanz-Hammer aus der zweiten Reihe. Der Ball fliegt aber ein ganzes Stück über das Tor in Richtung Tribüne.

90.+1: Sechs Minuten müssen die Dynamos hier noch überstehen, um am Ende die nächsten drei so, so wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einzutüten.

90. Minute: Im RHS sind heute 31.403 Zuschauer anwesend. Das wurde soeben offiziell über die Stadion-Lautsprecher bekannt gegeben.

87. Minute: Dynamo-Coach Stamm nimmt zwei weitere Auswechslungen vor. Bobzien und der kurz zuvor verwarntet Amoako gehen runter, Fröling und Boeder kommen ins Spiel.

85. Minute: Nahe der Eckfahne geht Amoako mit voller Härte in die Grätsche Richtung Ball, erwischt dabei jedoch auch Bassette, der am Boden liegen bleibt, Gelb für Amoako.

82. Minute: Und auch FCK-Coach Lieberknecht bringt zwei frische Kräfte. Wekesser und Jungfleisch kommen für Asta und Kunze.

79. Minute: Doppelwechsel bei Dynamo! Kapitän Hauptmann und 1:0-Torschütze Vermeij dürfen vom Feld. Herrmann und Daferner sind dafür neu in der Partie.

77. Minute: Müller klärt eine von rechts geschlagene Joly-Flanke zur Ecke. Diese bringt allerdings keine Gefahr ein - und verpufft.

74. Minute: Dynamos Sterner setzt den links startenden Bobzien in Szene, doch FCK-Akteur Sirch kommt dazwischen und bereinigt die Situation mit einer Grätsche.

72. Minute: In der SGD-Hälfte geht Lauterns Joly gegen Bobzien überhart zu Werke und bringt ihn mit einem Foul zu Fall. Alt zeigt folgerichtig die Gelbe Karte.

69. Minute: Vermeij bringt Dynamo in Führung

Toooor für Dynamo! Bobzien findet links Rossipal, dessen schwacher Abschlussversuch wird zur perfekten Vorlage für den im Strafraum lauernden Vermeij, der aus der Drehung heraus vollstreckt. So wird's gemacht!

Bejubelt seinen Treffer zur 1:0-Führung der Dynamos: Vincent Vermeij (31). © Robert Michael/dpa

66. Minute: Wieder ist Hauptmann im Zentrum des Geschehens, diesmal wird er von Joly zu Boden gebracht, Freistoß für Dynamo.

63. Minute: In der FCK-Box setzt sich Hauptmann im Zweikampf-Duell mit Gyamfi durch, wobei der Schiri ein Foul erkennt und Freistoß für die "Betze"-Kicker gibt.

61. Minute: Wieder ist es Pauli-Ersatz Müller mit einer starken Rettungstat, der ein scharfes Zuspiel auf Robinson gerade so abfängt, der ansonsten frei durch gewesen wäre.

58. Minute: Nun kommt auch Lauterns Kapitän Ritter von halbrechts zum Schuss, doch ohne Erfolg.

55. Minute: Mit unglaublichem Tempo marschiert Bobzien nach vorne, schlängelt sich an vier Lauterern vorbei und bekommt dabei gar noch den im Abseits stehenden Hauptmann in Szene gesetzt. Der SGD-Dauerläufer scheitert aber im Anschluss an FCK-Torhüter Krahl.

53. Minute: Sterner schlägt eine lange Ecke an den zweiten Pfosten, wo Vermeij lauert und den Kontakt zum Ball nur hauchdünn verpasst, sodass dieser letztlich im Aus landet.

51. Minute: Auch da war wieder so viel mehr drin! Ceka tänzelt sich von der rechten Seite in die Box, lässt dabei gleich zwei Lauterer stehen. Am Ende versucht es der Flügelflitzer gar noch im Dribbling-Duell mit Rasmussen, muss sich ihm aber letztlich geschlagen geben.

49. Minute: Dynamos Hauptmann verliert den Ball im Aufbauspiel, Wagner klärt die Situation, wenn auch auf Kosten eines Fouls.

47. Minute: Beide Mannschaften gehen unverändert in diesen zweiten Durchgang.

46. Minute: Anpfiff der zweiten Hälfte

Weiter geht's! Der Ball rollt wieder.

13.47 Uhr: Torlose Halbzeit im Rudolf-Harbig-Stadion

Schluss, Schiri Alt bittet zum Pausentee. Ohne Tore verabschieden sich beide Teams in die Halbzeitpause, auch weil die ganz, ganz großen Chancen bislang ausgeblieben waren. Dynamo zeigte sich im Vergleich zur Lieberknecht-Elf zwar engagierter nach vorne, ließ jedoch die nötige Präzision im letzten Drittel vermissen.

45.+1: So ist es, 120 Sekunden packt der Vierte Offizielle obendrauf.

42. Minute: Viel ist in der ersten Hälfte nicht mehr zu gehen - und viel dürfte das Unparteiischen-Gespann hier wohl nicht mehr draufpacken.

39. Minute: Aus dem eigenen Strafraum heraus stößt Dynamo-Kapitän Hauptmann den Konter an und bedient Amoako. Dessen Zuspiel in den Lauf von Bobzien gerät jedoch zu ungenau. Schade.

37. Minute: XXL-Chance für Dynamo

Das muss doch das 1:0 sein! Wagner nähert sich mit großen Schritten der Lautern-Box, legt dann zentral in Höhe des Sechzehners rüber zu Bobzien, der komplett frei vor Krahl zum Schuss kommt - und die Kugel nicht im Kasten unterbringen kann. Knapp, sehr knapp.

33. Minute: Selbiges Spiel nun auf der anderen Seite, was aber beinahe übel in die Hose gegangen wäre. Krahls missglücktes Zuspiel in Richtung seiner Defensivleute landet nämlich bei Bobzien. Der 23-Jährige schaltet schnell und zieht gedankenschnell direkt ab, kann den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Glück für die "Roten Teufel".

31. Minute: Die Dresdner lassen den Ball in aller Ruhe und ohne großen Druck der Lauterer durch die eigene Abwehrreihe zirkulieren.

27. Minute: Wieder kommt Bobzien zum Schuss. Dessen abgefeuerter Ball bleibt aber im Beine-Wald der Lauterer hängen, landet dann jedoch mit viel Glück noch bei Teamkollege Amoako, der ebenfalls ran darf - und vergibt.

Voller Körpereinsatz! Dynamos Robert Wagner (22, Mitte) setzt gegen Leon Robinson (24, links) zur Grätsche an. © Robert Michael/dpa

26. Minute: Nun aber geht es weiter!

25. Minute: Kleine Trinkpause für die Kicker

Kurzer Griff zur Flasche! Die 22 Akteure da unten auf dem Platz dürfen einen Moment durchschnaufen, der Schiedsrichter bittet nämlich zu einer Mini-Trinkpause.

25. Minute: Nach Wagner versucht es nun auch Bobzien mit einem Distanzschuss aus zentraler Position. Doch auch diesmal landet der Ball nicht im "Betze"-Gehäuse.

23. Minute: Lauterns Robinson versucht es mit einem Vorstoß über rechts, zieht im Zweikampf-Duell um den Ball mit SGD-Sechser Amoako dann allerdings den Kürzeren und verliert die Kirsche.

19. Minute: Dynamos Bobzien wird auf Höhe der Mittellinie von FCK-Akteur Berisha zu Fall gebracht, bekommt von Schiri Alt den Freistoß zugesprochen.

17. Minute: Nach gut einer Dreiviertelstunde hat Dynamo hier mehr Spielanteile, die ganz klaren Gelegenheiten haben sich daraus jedoch noch nicht ergeben. Abwarten.

14. Minute: Nach einer kurz getretenen SGD-Ecke von rechts legt Bobzien quer zu Wagner, der sich ein Herz fasst und aus rund 23 Metern einfach mal voll draufzieht. Das Geschoss fliegt allerdings weit über den Kasten von FCK-Keeper Krahl ins Aus.

Dynamo-Akteur Kofi Amoako (20, Mitte) duelliert sich mit Lautern-Kicker Leon Robinson (24) um den Ball. © Robert Michael/dpa

11. Minute: Überragend geklärt von Müller! Lauterns Berisha steht auf einmal alleine vor SGD-Keeper Schreiber, doch der Pauli-Ersatz ist zur Stelle und drängt ihn im letzten Moment ab. So wichtig!

10. Minute: Rossipal bedient Amoako auf der linken Außenbahn, bekommt den Ball aber umgehend zurück. Sein direktes Zuspiel misslingt und segelt ins Aus. Der anschließende Einwurf bringt den "Roten Teufeln" keine Torgefahr.

8. Minute: An der Mittellinie kommt SGD-Motor Hauptmann zu Fall und verliert den Ball, wird dabei jedoch gefoult, sodass es Freistoß gibt.

6. Minute: Beide Teams suchen früh in diesem Spiel den direkten Weg zum Tor, ohne jedoch bislang zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen.

4. Minute: So kann's doch gehen! Wagner zieht auf der rechten Seite davon, nimmt den Kopf hoch und schlägt im Anschluss einen halbhohen Ball in die FCK-Box, wo Stammkeeper Krahl mit beiden Fäusten in die Kugel springt und sie so aus der Gefahrenzone befördert.

2. Minute: Dynamos Hauptmann versucht in Höhe der Mittellinie mit einem Steckpass in Richtung des links durchstartenden Bobzien. Die FCK-Defensive ist allerdings hellwach, fängt die Kugel ab.

1. Minute: Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion

Vorhang auf! Dynamo hat Anstoß, spielt von links nach rechts.

Vor Anpfiff: Wie gewohnt tragen die Hausherren Gelb, das Gästeteam ist heute traditionell in Rot gekleidet.

Vor Anpfiff: Hereinspaziert! Angeführt von Schiedsrichter Alt laufen beide Teams ein. Es geht gleich los.

Vor Anpfiff: Gänsehaut-Alarm! "Wir sind der zwölfte Mann" schallt es aus den Kehlen der SGD-Anhänger und somit auch durch das bis auf den letzten Platz gefüllte Rudolf-Harbig-Stadion.

Vor Anpfiff: Das schwarz-gelbe Wohnzimmer steht, die Fans halten ihre Schals hoch und singen nun die Hymne.

12.45 Uhr: Dynamo-Abwehrspieler Pauli fällt kurzfristig aus

Man hatte es schon befürchtet: Aufgrund muskulärer Probleme kann Dynamos Pauli heute nicht auflaufen. Der Defensivmann muss passen, sodass Müller kurzfristig in die Startelf nachrückt.

12.43 Uhr: Sonne satt über Dresden

Ein Samstag wie gemalt, Sonne pur, 27 Grad, volles Haus und ein Traditionsduell - was will man mehr? Es ist somit alles angerichtet für einen hoffentlich packenden Fußball-Nachmittag vor ausverkaufter Kulisse.

So muss das! Bestes Fußballwetter herrscht heute hier in Dresden. © privat

12.41 Uhr: So wichtig wäre heute ein Dynamo-Sieg

Das aktuell auf Platz zwölf liegende Team von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) steht dabei vor der nächsten richtungsweisenden Aufgabe. Eine Niederlage im Traditionsduell würde den Abstand zur Gefahrenzone nämlich weiter zusammenschmelzen lassen, die ohnehin angespannte Lage im Tabellenkeller somit zusätzlich verschärfen. Mit einem Erfolg gegen den im Niemandsland der Tabelle stehenden FCK könnte man hingegen den Vorsprung auf den direkten Abstiegsrang von gerade mal zwei Punkten vergrößern und etwas beruhigter in die letzten Begegnungen gehen.