Dynamo-Noten gegen Lautern: Wagner ackert, Vermeij trifft! Verdienter Lohn für harte Arbeit

Dresden - Es müssen nicht immer viele Tore sein! Dynamo Dresdens 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern war nicht nur aufgrund der Temperaturen schwer erarbeitet. Er war am Ende auch genauso hochverdient und ein ganz großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die TAG24-Noten.

Robert Wagner (r.) und seine Kollegen warfen gegen die Roten Teufel alles rein. © Lutz Hentschel

Tim Schreiber: Auffälligste Szene war ein langer Ball auf Niklas Hauptmann (13.) zu Dresdens lange Zeit bester Gelegenheit. Bei den wenigen Gäste-Chancen musste er nicht eingreifen. Bis auf eine Faustabwehr (52.) absolut sicher. TAG24-Note: 2

Jonas Sterner: Der letzte Sprint (90.+3) tat mit Sicherheit richtig weh, aber er war notwendig, sonst hätte Wekesser nach langem Ball wohl eine bessere Position für seine letztlich ungefährliche Hereingabe gehabt. Keine guten Standardsituationen. Mit 32,95 km/h der schnellste Dynamo. Note: 3

Thomas Keller: Vermutlich einer der leichteren Arbeitstage für den Innenverteidiger. Feierte sich selbst (89.), nachdem er einen Einwurf rausgeholt hatte, weil er wusste, dass mit ihm als Abwehrchef nichts anbrennt. 13 gewonnene Zweikämpfe sind Bestwert. Note: 2

Friedrich Müller: Kurzfristiger Startelf-Einsatz, nachdem Julian Pauli beim Aufwärmen muskuläre Probleme bekommen hatte. Aber man weiß ja bereits, dass den Youngster gar nichts juckt. In der 10. Minute erst geschlafen, dann noch gut gegen Berisha repariert. Im zweiten Durchgang von Bassette (72.) noch mal im Strafraum vernascht, aber Nebenmann Keller war da. Note: 3

Alexander Rossipal: Im ersten Durchgang mitunter etwas schlampig am Ball, aber mit 32,89 km/h in den ersten 45 Minuten noch schnellster Dresdner. Schaltete sich häufig umsonst mit vorn ein, aber Bobzien übersah ihn mehrfach. Nicht beim 1:0 (68.), denn da konnte er perfekt zum Tor auflegen. Note: 2

Robert Wagner: Für ihn muss Sportboss Sören Gonther im Sommer über die Schmerzgrenze gehen. Seine Ballgewinne, seine Übersicht, die Meter, die er macht, sind unfassbar wichtig. Nur die Abschlüsse können noch besser kommen – siehe der in der 15. Minute über das Gehäuse. Note: 1