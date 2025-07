Dynamo und Roter Stern im selben Hotel: Co-Trainer Scholz erinnert sich an "wilde Zeit"

Deutschland trifft Serbien: Dynamo und Roter Stern befinden sich derzeit im österreichischen Windischgarsten, schlafen gar im selben Hotel. © Picture Point / Gabor Krieg

Dynamos Co-Trainer stand damals auf dem Platz, jetzt geht er gerade jeden Tag an dem Mannschaftsbus der Serben vorbei. "Da sind schon ein paar Erinnerungen hochgekommen, aber es ist ja danach noch viel Wasser die Elbe runtergelaufen. Das ist ja 34 Jahre her."

Trotzdem ist "Scholle" der letzte Leuchtturm, der damals auf dem Platz stand und jetzt noch immer bei Dynamo arbeitet.

"Da sieht man mal, wie alt ich geworden bin", scherzt der 59-Jährige. "Wo ist die Zeit hin? Damals haben wir mit Dynamo Europapokal gespielt. Das ist jetzt mein zwölftes Jahr für ein Emblem. Das ist schon was Besonderes."

Der Europapokal ist in weiter Ferne, das Tagesgeschäft heißt (immerhin wieder) 2. Bundesliga - für Scholz ein großer Erfolg: "Man hat ja gesehen, was für Emotionen der Aufstieg bei uns ausgewirkt hat, dass Dresden das unbedingt brauchte. Wir müssen uns mal vier, fünf Jahre in der 2. Liga halten, um in andere Töpfe zu kommen. Das wäre wie ein Europapokal!"