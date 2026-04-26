Dynamo-Verteidiger Keller selbstkritisch: "Das darf mir einfach nicht passieren, das ist zu billig"

Dresden - Nach zwei Spielen verletzungsbedingter Pause kehrte Thomas Keller bei Fortuna Düsseldorf wieder in die Innenverteidigung von Dynamo Dresden zurück. Beim 1:3 war es ein unglückliches Comeback des 26-Jährigen. Gerade beim ersten Gegentor ließ es er sich von einem langen Ball von Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier (28) düpieren.

Thomas Keller (26, l.) ließ Cedric Itten (29, r.) nach nur wenigen Minuten laufen, der machte das schnelle 1:0 gegen Düsseldorf. © IMAGO / Sven Simon

Nach der Partie stellte er sich den Medien und war dabei grundehrlich.

TAG24: Thomas, können Sie die Szene vor dem 0:1 noch mal schildern?

Thomas Keller: "Wir wussten eigentlich, dass der Gegner solche Bälle spielen kann. Ich versuche im ersten Moment noch hinzukommen, aber habe keinen optimalen Abdruck und komme dann nicht mehr richtig ran. Am Ende läuft er alleine aufs Tor zu - das darf mir einfach nicht passieren. Das ist zu billig. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht."

TAG24: Sie waren in der Situation zusammen mit Julian Pauli in Überzahl. Was hätte besser laufen müssen?

Keller: "Normalerweise ist klar: Einer geht auf den Ball, der andere sichert ab. Das haben wir in der Szene nicht gut gelöst, das wurde auch in der Halbzeit angesprochen."

TAG24: Gerade Kastenmeier machte mit seiner Leistung und seiner Körpersprache das Treiben auf dem Rasen verrückt. Kann man als Mannschaft darauf Einfluss nehmen und ihn irgendwie ausbremsen?

Keller: "Schwer. Er ist ein Top-Torhüter in der 2. Liga, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben viel versucht, aber er hat die Bälle gehalten. Vorne kann man den Jungs keinen großen Vorwurf machen."