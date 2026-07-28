Dynamo-Vizekapitän Vermeij verrät sein Saisonziel
Dresden - Diese Niederlage ging ihm ganz schön gegen den Strich! Vincent Vermeij (31) schimpfte während des 1:2 im ersten von zwei Testspielen gegen Energie Cottbus wie ein Rohrspatz. Das liegt an seiner vorbildlichen Einstellung - und wahrscheinlich auch an seiner neuen Rolle, bei der er sich noch mehr einbringen will.
"Ich habe natürlich letzte Saison, währenddessen, schon mal ein bisschen gespürt, dass ich vielleicht diese Rolle einnehmen kann. Jetzt natürlich, als Stefan Kutschke auch aufgehört hat, müssen wir da halt so eine Riesenlücke füllen", sagt die Nummer zwei hinter Niklas Hauptmann.
Vermeij ist neuer Vizekapitän der SGD, Teil des fünfköpfigen Mannschaftsrats.
"Und ja, ich habe auch gespürt, dass es vielleicht für mich was ist dieses Jahr, wo ich mich hoffentlich auf dem Platz und neben dem Platz als Person weiterentwickeln kann", meint der Niederländer.
In seiner Zeit in Duisburg und Freiburg hat der Routinier die Rolle schon innegehabt, "und in Düsseldorf habe ich das im Endeffekt auch gespürt. Und ja, ich freue mich einfach, diese Rolle wiederzuhaben. Um ehrlich zu sein, ist es erst mal richtig schön. Ich freue mich, dass der Staff und die Jungs auch in der Mannschaft mich gewählt haben", gibt Vermeij zu.
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Vincent Vermeij will mehr Tore als im Vorjahr schießen
Der 31-Jährige will aber nicht nur sich im gestandenen Fußballeralter weiterentwickeln, Vermeij will auch "den Jungs auf und neben dem Platz helfen".
Das sind aber nicht die einzigen Ziele, die sich der Mittelstürmer der SGD für seine insgesamt fünfte Zweitliga-Saison vorgenommen hat.
Krankheitsbedingt kam er im Vorjahr erst spät so richtig ins Laufen. An Spieltag elf ging's das erste Mal über 30 Minuten, eine Woche später schon über 90.
In 24 Partien knipste Vermeij immerhin noch elfmal. Und diese Saison?
"Erst mal will ich die ganze Saison gesund bleiben", stellt der 1,95-Meter-Hüne klar.
"Und sonst, habe ich letzte Saison währenddessen noch gesagt, so zweistellig wäre schön. Das habe ich geschafft. Und ich würde jetzt sagen, mehr Tore als letztes Jahr. Das ist für mich so ein persönliches Ziel vielleicht."
Und wenn das nicht klappt? Halb so schlimm: "Ich bin auch so ein Typ, der sagt: Wenn ich dann zehn Tore schieße, aber wir sind auf der Rangliste höher als letztes Jahr, dann nehme ich das natürlich auch gern."
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg