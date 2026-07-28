Wiedersehen mit Ex-Klub: So erlebte Dynamo-Neuzugang Straudi den Test gegen Energie Cottbus

Dresden - Über seinen Wechsel gab es zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus ein paar Unstimmigkeiten. Wortbruch hatte Claus-Dieter Wollitz (61) seinem ehemaligen Schützling vorgeworfen, der konterte und gab eine andere Version zum Besten. Schwamm drüber, betonte jetzt aber Simon Straudi (27).

Für den Ligastart kämpft Simon Straudi (27, r.) noch um einen Startplatz. © SG Dynamo Dresden

"Waren alle nett zu mir, da gab es keine Ausreißer", erklärte Dynamos Rechtsverteidiger nach dem zweiten der zwei 90-Minuten-Tests gegen seinen Ex-Club. Selbst mit Wollitz habe er noch die Hände geschüttelt. "Da ist nichts hängengeblieben. Ich bin nicht nachtragend, er glaube ich auch nicht, also alles gut. Ich habe mich sehr gefreut, alle wiederzusehen. Es hat Spaß gemacht."

Deswegen gab's mit den alten Kollegen auch noch einen Plausch beim gemeinsamen Abendbrot. Thema war sicherlich der Dresdner 2:1-Erfolg im zweiten Test mit Straudi.

"Das war sehr wichtig. Schließlich spielt man jedes Spiel, um zu gewinnen. Wenn du hinten liegst, ist das scheiße. Aber das spricht für die Moral, dass du Gas gibst. Gut, dass wir das noch gewonnen haben", erklärte der 27-Jährige.

Ein kleines Achtungszeichen, schließlich kämpfen der Außenverteidiger und alle anderen zehn, die in der Startelf des zweiten Spiels standen, um einen Startplatz in zwei Wochen zum Zweitliga-Auftakt in Nürnberg.