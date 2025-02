Dynamo vor vermeintlich kleinem Gegner, aber Coach Stamm warnt

Dresden - Vor zwei Jahren holte Dynamo am Ende der Saison gegen die vier Absteiger nur zwölf von 24 Zähler. Im Vorjahr schmerzten die 0:1-Niederlage in Halle und das 1:1 bei der "U23" von Freiburg - beide mussten runter.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm hat in der Trainingswoche zum Glück keinen Spannungsabfall bei seinen Jungs bemerkt. © Lutz Hentschel

Dresden stolperte also auf dem Weg nach oben über die "Kleinen". Nun geht es zum Vorletzten, der Bundesligareserve des VfB Stuttgart. Gespielt wird in Großaspach.

Wer hoch will, muss genau gegen jene Teams punkten. In dieser Saison hielt sich Dynamo gegen die sogenannten Kellerkinder schadlos.

Gegen die vier derzeit auf einem Abstiegsplatz stehenden Mannschaften gab es ausnahmslos Siege - in Unterhaching (3:0), gegen eben jene VfB-Bubis (2:0), in Osnabrück (3:0) und gegen die Zweite aus Hannover (2:1). Und so soll es weitergehen.

Dresden spielt in der "Wir-machen-Druck-Arena". Der Name ist gleichzeitig Programm für die Schwarz-Gelben. SGD-Trainer Thomas Stamm (41) redet auch gar nicht um den heißen Brei herum, wenn es um die Bedeutung der Partie am Samstag geht.

"Das sind die richtungsweisenden Partien", sagt er. Nicht die Ostkracher gegen Cottbus oder Aue, wo ohnehin jeder "on fire" ist. Dies ist eine für ihn. Die Gründe liegen auf der Hand: Die Atmosphäre wird nicht annähernd so prickelnd werden wie in den letzten beiden Duellen.